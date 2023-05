Frontaura: el experto de Republicanos al que todos miran

En la Comisión Experta hay un actor que no sobresale, que no va los puntos de prensa, que cultiva el bajo perfil, pero al que todos miran: el republicano Carlos Frontaura. Sus intervenciones, posturas y votaciones son seguidas atentamente desde el Congreso y hasta en La Moneda, ya que de sus movimientos pueden extraerse conclusiones sobre cómo actuarán los consejeros electos del Partido Republicano. Hasta el momento, el abogado estuvo en contra de garantizar el ejercicio de la participación política de las mujeres, de la norma transitoria sobre equidad de género en el Congreso y de establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional, entre otras.

La Comisión Experta terminó este martes las votaciones del anteproyecto de Constitución, que será la base de trabajo para el Consejo Constitucional. Mientras eso ocurre, desde el Partido Republicano -con derecho a veto en el futuro órgano redactor al tener 22 escaños- ya realizan las primeras críticas al texto de los comisionados.

El senador republicano Rojo Edwards indicó en un comunicado, junto a otros ocho militantes, que “de mantenerse intacto el texto emanado por los expertos designados, este debe ser rechazado”. Días después, el presidente de la tienda, Arturo Squella, dijo en el programa Mesa Central de Canal 13 que “si me haces comparar el texto de la Comisión Experta con la Constitución vigente, me quedo con la Constitución vigente. Claramente, hay mucho que hacer dentro de estos 5 meses”, poniendo en duda el trabajo de los expertos y la responsabilidad de lograr un proyecto de Constitución que concite mayorías al Consejo Constitucional.

Por eso, en la Comisión Experta hay un actor al que todos miran: Carlos Frontaura, experto en cupo del Partido Republicano. Frontaura ha sido investigador de la Fundación Jaime Guzmán -desde donde se explica su cercanía con la UDI- y, también, fue consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Fue Decano, vicedecano, Secretario Académico y sigue siendo profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un perfil bajo, si es que no el más bajo entre los expertos, no da entrevistas, no se acerca a los puntos de prensa y las únicas veces que se le escucha es en sus intervenciones en la subcomisión de Principios o en el Pleno de la Comisión Experta.

En los pasillos del exCongreso, entre expertos, secretarios y periodistas, se levantan las alertas cada vez que Frontaura toma la palabra, pero más aún cuando anuncia un voto en contra de alguna de las normas acordadas por los 24 comisionados. También en el Congreso, en Valparaíso, y hasta en el Palacio de La Moneda, están atentos a sus movimientos. ¿El motivo? Las intervenciones y votaciones del experto republicano podrían marcar una suerte de trazabilidad de las normas que propondrán los 22 consejeros constitucionales de la tienda de José Antonio Kast.

Principios constitucionales

Carlos Frontaura integró la subcomisión de principios, derechos civiles, y políticos de la Comisión Experta, para utilizar su experiencia como académico y director del departamento de fundamentos del Derecho en la PUC. En este espacio, presidido por su colega Máximo Pavez (UDI) con el que actúan muy coordinadamente, se levantaron las primeras alertas frente a las solicitudes oficialistas. Por ejemplo, la experta Catalina Lagos (PS) fue una promotora de un principio para “garantizar” el ejercicio de la participación política de las mujeres, cuestión que fue rechazada por Frontaura en la subcomisión y en el Pleno por su diferencia con la obligatoriedad del Estado para garantizar este principio. Esta norma habla de que “la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electos”.

En el mismo capítulo 1 sobre “Fundamentos de orden constitucional”, se llegó a un acuerdo transversal para incorporar un principio que “reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y a las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia”. Al acuerdo no concurrió ni Frontaura, ni los UDI Pavez y Horst. En palabras del mismo Frontaura, los derechos de niños, niñas y adolescentes ya estaban suficientemente desarrollados en el derecho a la educación.

Y por último, respecto a los estados de excepción, norma discutida en esta subcomisión y que no tuvo cambios relevantes respecto a lo que nos rige en la actualidad, Frontaura fue el único que voto en contra de una norma que mandata al Presidente y al Congreso a “considerar la proporcionalidad y necesidad” -algo promovido por el oficialismo- cada vez que se decrete una medida de este tipo, porque según el mismo explicitó, le “parece innecesario”.

Normas sobre sistema político

Otro tema del que Frontaura estuvo abiertamente en contra fue la norma transitoria sobre equidad de género en el Congreso, la que obliga a que ningún sexo tenga más del 60% de los escaños en ambas Cámaras del Poder Legislativo.

El fortalecimiento de partidos es otro punto en debate dentro del Partido Republicano “el riesgo de que se fortalezcan a los partidos existe” dijo Luis Alejandro Silva, jefe de la bancada de los consejeros republicanos, sobre las ordenes de partido, cuando se pongan en juego los principios partidarios y de forma extraordinaria, aprobadas por la Comisión Experta y el umbral del 5% de los votos a nivel nacional que cada partido debe cumplir para obtener derecho a escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados. En ambas normas el experto Carlos Frontaura votó a favor.

Pueblos indígenas

Frontaura fue contrario a que la ley “pueda establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional” y fue la única abstención al inciso que indica que “el Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos” de los pueblos indígenas. Si se abstuvo y no la rechazó fue porque ese mismo inciso dice que la nación chilena es una e indivisible.

Otro aspecto rechazado por Frontaura se encuentra en el capítulo sobre gobiernos regionales y locales que indica que la “ley establecerá mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución en la regiones y comunas, y, especialmente, en aquellas con presencia significativa de población pertenecientes a ellos”.

Derechos

Otro aspecto importante de las votaciones de Carlos Frontaura es la defensa al derecho a la vida del que está por nacer, enmienda renovada por la oposición que no recibió votos favorables del oficialismo y volverá a ser discutido por el Consejo Constitucional. Algo similar ocurre con la libertad de elegir la institución que administra los ahorros previsionales, asegurando su propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad en el texto constitucional.

La libertad de elección en el financiamiento de la salud ha sido un tema relevante para los expertos opositores, incluyendo al mismo Frontaura, y aunque no hubo una enmienda repuesta al respecto es claro que este asunto volverá a estar en debate en los próximos meses en el Consejo.

Fuerzas Armadas y de Orden

Pese a que Frontaura valoró las normas sobre las Fuerzas Armadas y de Orden, ya que “están rescatando lo que tiene hoy día nuestro texto constitucional y están muy bien desarrollados”, volvió a reivindicar en el Pleno de la Comisión Experta “la necesidad de tener un capítulo en esta materia”. Además, hizo un llamado al Consejo Constitucional a que “pueda y reivindique la posibilidad que ahí pueda existir un capítulo destinado” a las Fuerzas Armadas y de Orden.

Otra de las enmiendas renovadas por parte de la derecha fue incorporar, no solo a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, además de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, sino que también a Gendarmería de Chile en el nuevo texto constitucional, lo que finalmente fue rechazado al no contar con los votos oficialistas.