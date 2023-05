Marta Lagos y el 36% de apoyo a Pinochet: “Es un fracaso cultural gigante para la izquierda”

-¿De quién es la responsabilidad de la mantención de la figura de Pinochet?

-El error más grande de la izquierda fue que validó la figura de Pinochet en términos valóricos, históricos y culturales. Eso es lo que nos lleva al 7 de mayo pasado y a los tres millones de electores del Partido Republicano.

-¿Por qué?

-José Antonio Kast recogió el voto latente pinochetista. Kast no lo produce, solo lo convoca, lo va a buscar. Kast no surge de la nada.

-¿Qué pasa con el sector que rechaza al pinochetismo?

-El 60% de los chilenos dice que no se han resuelto los problemas que vienen de la dictadura, que permanecen las dificultades y, por lo tanto, estamos muy lejos de estar reconciliados. Eso significa que hemos sido incapaces de enfrentar el tema.

-¿Va a ser tema en los 50 años de conmemoración del golpe de Estado?

-No y eso es impresionante. Pinochet no es tema en la conmemoración de los 50 años. Este es el único tema que nadie aborda, no se atreven a tocarlo. Esto puede ser un indicador del trauma.