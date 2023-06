“Nadie buscaba contratar a la negra gorda”: la artista que luchó contra el prejuicio hacia su cuerpo

“No importa en qué parte de mi historia entres, lo que persigo es la música. ¿Por qué dormía en el coche? Porque persigo la música. ¿Por qué me mudé a Minneapolis? Porque iba a donde estaba la música”, dice en la producción.

Desde entonces, ha realizado dos giras y ganó el premio canción del año en los Grammy por su tema About Damn Time.

Si bien su canción ocupó los primeros lugares en las listas del país norteamericano, el éxito no llegó rápido para la cantante, cuenta ella misma en un documental que estrenó el año pasado en HBO Max, pero que este junio se hizo disponible en las plataformas de streaming de la BBC, y que ha puesto su vida nuevamente en el foco del público.

En la producción, titulada Love, Lizzo, la intérprete no tan solo se desahoga, sino que ofrece detalles íntimos de su vida y carrera. “Nadie quería contratar a una negra gorda que rapeaba, cantaba y tocaba la flauta”, sostiene la músico, que además se presenta en el festival Glastonbury que se celebra en Reino Unido este verano.

El comienzo de su historia

Si bien Lizzo siempre soñó con ser cantante, no siempre tuvo confianza en su voz.

“Había cantantes a las que quería parecerme, probablemente Lauryn Hill y Beyoncé. Yo no sonaba así, así que ni me preocupaba”, explica.

La relación con su cuerpo

Recién en 2015, lanzó su canción My Skin donde confirmó que su propósito como artista era empoderarse a sí misma y a los demás para que sean capaces de quererse a sí mismos.

“Antes de eso, no había escuchado a nadie decir en una canción: ‘Estoy enamorada de mí misma’. La gente conectó con el tema, porque era personal y real. Fue así que me di cuenta de que esa era yo”, dice la artista sobre el surgimiento de My Skin.