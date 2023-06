Pride no es solamente sentirnos orgullosos de ser LGBTIQ+, es estar orgullosos de seguir en pie, incluso después de todo lo que hemos tenido que pasar para serlo, de seguir vivos, luchando, visibilizándonos y avanzando, a pesar de los años de violencia y discriminación. Sólo por el hecho de ser, de amar y sentir atracción por alguien del mismo sexo, algo que por lo demás, no es nuestra elección.

“¿Por qué no existe el día del Orgullo Heterosexual?”, “Si quieren igualdad, ¿entonces por qué nos excluyen?”. En el mes del Orgullo LGBTIQ+ suelen aparecer este tipo de comentarios entre algunas personas heterosexuales que, bajo el argumento de sentirse discriminadas, plantean que debería existir su propio día del Orgullo.

En ese contexto, quiero dar mi punto de vista y a su vez responderle a quienes preguntan ¿por qué en el mundo no se conmemora el mes del Orgullo Heterosexual?

En primer lugar quiero desmitificar la creencia de que el mes del Orgullo son sólo colores y parafernalia o que usamos esta conmemoración para “llamar la atención”. Eso es tan absurdo como que decidiéramos organizar un movimiento social por estar orgullosos de ser hinchas de algún equipo de fútbol, de nuestras preferencias alimenticias o de nuestras, profesiones/oficios.

Pride no es solamente sentirnos orgullosos de ser LGBTIQ+, es estar orgullosos de seguir en pie, incluso después de todo lo que hemos tenido que pasar para serlo, de seguir vivos, luchando, visibilizándonos y avanzando, a pesar de los años de violencia y discriminación. Sólo por el hecho de ser, de amar y sentir atracción por alguien del mismo sexo, algo que por lo demás, no es nuestra elección.

Podríamos enumerar una serie de hechos irrefutables que evidencian que aún en el año 2023, el sistema nos sigue discriminando: en la familia, en los establecimientos escolares, en los servicios de salud, en los lugares de trabajo, algunos gobiernos, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, también debemos ser justos y mencionar que felizmente muchas personas ya se han dado cuenta de esta problemática, así como otros/as han eliminado conductas discriminatorias y violentas hacia las personas LGBTIQ+ con el objetivo de ser más inclusivos.

Es innegable que el Chile de hoy no es el mismo que el de hace 10 años atrás, ya que afortunadamente hemos logrado grandes avances en materia de derechos, como la Ley Antidiscriminación (también llamada “Ley Zamudio”), la Ley de Identidad de Género o el Matrimonio Igualitario. Sin embargo, todavía nos quedan muchos desafíos pendientes, uno de ellos es que la identidad de género u orientación sexual de las personas no sea tema ni motivo de discriminación.

¿Por qué no se conmemora el Día del Orgullo Heterosexual?

Las razones por las cuales no existe el Día del Orgullo Heterosexual y tampoco la “heterofobia”, es porque quienes han sido invisibilizados, violentados y asesinados durante décadas han sido las personas LGBTIQ+. Quizás algunos puedan refutar lo que señalo con argumentos tales como: “Pero a nosotros igual nos matan”, “también se han burlado de mí”, “se creen especiales porque han recibido discriminación, pero los heteros también la recibimos”, “a mí también me echaron de la casa”, etc.

Quiero ser enfático en responderles que esto no les ocurre por ser heterosexuales, ya que la heterosexualidad, al ser la identidad sexual más aceptada, incluso actuando como norma social (de ahí = “heteronorma”), afortunadamente nunca ha recibido ningún tipo de violencia.

También a quienes cuestionan que celebremos y conmemoremos el mes del Orgullo LGBTIQ+, los invito a preguntarse: ¿Existe algún país en el mundo en el que la heterosexualidad sea ilegal? ¿Alguna vez te has sentido desprotegido o inseguro al tomar de la mano a tu pareja en la calle? ¿Hay algún país en el mundo en que prohíban a las parejas casarse y tener hijos? ¿Te han expulsado de tu hogar por ser heterosexual?

Si no existiesen estos prejuicios y actos de violencia hacia la Comunidad, las personas LGBTIQ+ no tendríamos motivos para sentirnos orgullosos de una mera característica más de los seres humanos, ya que es parte de lo que somos.

Para finalizar los invito a dejar competir y pedir un Día del Orgullo Heterosexual, y mejor agradecer que no lo necesitan.