De La Moneda al mar: Cómo murieron y desenterraron los cuerpos de los hombres de Allende

Uno a uno, los otros dos en tenida civil unidos al convoy, comienzan a bajar los prisioneros del camión. Antes les cortan las amarras de los pies. Que caminen en dirección a un pozo seco profundo.

El subteniente Herrera se prepara para accionar la Rheinmetall. Está afirmada en su trípode. La instala sobre una mesa que traen del sector del rancho. Detrás de Herrera se sitúan otros hombres del Tacna. Subteniente Servando Maureira, suboficial Alfonso Cerón y el cabo Bernardo Soto. Dispararán también sus fusiles y pistolas. Los hombres de Allende recibirán fuego nutrido.

El primer prisionero camina veinte metros al norte. Espinoza ordena que se detenga al borde del pozo. Sabe que va a morir. Grita: ¡Viva la revolución socialista…Viva Allende! Herrera ametralla. Lo siguen Maureira, Cerón y el cabo Soto. El prisionero cae al pozo.

Encuentro en Peñalolén

Los dos civiles retroceden para sacar al segundo hombre de Allende. El cabo Cornejo se percata que el detenido herido en su intento de liberarse está muerto. Hay un charco de sangre sobre el piso del camión. Sacan dos prisioneros y les cortan las amarras de los tobillos. Que carguen el cuerpo del prisionero muerto y lo tiren al foso. Que después se paren frente al pozo de espalda a la ametralladora. El subteniente Herrera dispara. También los otros. Nunca se supo quién fue el prisionero que se rebeló.

Así transcurre la muerte. Uno a uno. Gritan consignas antes de morir. Ametrallados por la espalda. De pronto el subteniente Herrera no puede más. Explota. No puede seguir disparando.

-Alcancé a dar muerte a cinco personas…no pude seguir…dejé que los otros siguieran matando.

Me lo dijo veintinueve años después. Lo ubiqué en su casa en la comuna de Peñalolén. Salió pálido cuando cruzó la puerta.

-Hablemos afuera por favor, no quiero que escuche mi familia.

Me extrañó que aceptara hablar. Sabía de qué se trataba. Lo llamé primero por teléfono.

Nos sentamos alrededor de un muro bajo que rodea un jardín. Por primera vez cuenta públicamente detalles de ese día 13.

-Le pido por favor que nunca mencione mi nombre en lo que escriba, se lo pido por mis hijos y mi esposa.

Lo pide llorando. Nunca deja de llorar las dos horas que hablamos. Se arranca cueros de sus manos resecas.

-Por favor, no me traicione…quiero volver a creer en el ser humano… ya que me ubicó, protéjame.