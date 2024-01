Errores en acusación contra Montes abre debate sobre fragmentación de “las derechas”

Un debate sobre la fragmentación de “las derechas” volvió reactivarse en el sector luego de la fallida acusación constitucional contra el ministro de Vivienda Carlos Montes, la quinta presentada por la oposición, y que según el oficialismo era por lejos la peor de todas. Una acusación amateur, llena de errores al citar leyes, tal y como lo expuso Pablo Ruiz-Tagle, abogado del ministro de Vivienda,

En el oficialismo y en la oposición concuerdan en que los desaciertos y los errores en el texto hicieron que ni siquiera se lograra discutir en la Sala de la Cámara de Diputados el fondo del denominado “mamarracho constitucional. Así el libelo quedó como “no presentado” tras acogerse la visión de la defensa de Montes, por el oficialismo y algunos diputados de derecha y la DC.

Los errores de forma que expuso Ruiz-Tagle, quedaron resonando en el Congreso en medio de la derrocha de la oposición, donde el ministro de Segpres, logró alinear a todo el oficialismo, parear a los diputados ausentes y consiguió votos de Demócratas y del diputado de la UDI, Joaquín Lavín.

En ese clima, los rostros enjutos de Chile Vamos quedaron enfocados en Republicanos, a quienes acusaron de fragmentar la unidad del sector y de sacar pequeñas ventajas que hicieron anotarse un triunfo a La Moneda, en medio de la crisis por las “divinas comidas” entre 8 miembros del gabinete con empresarios en casa de Pablo Zalaquett, y sin registrarlo en la ley de lobby.

RN: “Grupos minoritarios quieren lograr una ganancia a corto plazo”

Así las cosas, las principales críticas de los legisladores de Chile Vamos apuntaban a que Republicanos, en una suerte de “atarantamiento” y “egos” hicieron pagar los costos políticos a los “partidos grandes” de la oposición, parafraseando una célebre frase de Sergio Onofre Jarpa.

“Es evidente la falta de coordinación para enfrentar estas coyunturas políticas, donde hace falta más estrategia de acuerdo al objetivo que se quiere lograr. Muchas veces grupos minoritarios quieren conseguir una ganancia a corto plazo, pero sin pensar en las consecuencias que genera para el sector terminar en un desenlace como este. Finalmente esos costos los terminan pagando los partidos grandes de la oposición. Evidentemente hay una fragmentación (en la derecha y centroderecha) que nos lleva a que las minorías terminan empujando el timón”, afirmó a El Mostrador, el diputado de RN, Arturo Longton.

Coincide con Longton su par, y jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga: “Hay una inoperancia de algunos sectores, que por tratar de sacar pequeñas ventajas, hace que hoy se anote un triunfo el Gobierno, a mi juicio innecesario y promovido por Republicanos”.

El defensor de Montes, un amigo de la comunidad escolar del Saint George’s College y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, destruyó el texto casi al estilo de Marcelo Schilling.

El abogado de Montes afirmó que se trataba de un libelo “imperfecto”, una presentación “inconstitucional, parcial y vaga”, con “errores de forma y de fondo”, con copy paste y “tablas copiadas y pegadas”.

“No está paginado, hay referencias no llevan a ninguna parte, las opiniones citadas en cursiva no se saben de quién son. Es una falta de cortesía a esta Corporación, a la comisión, a la Cámara, haber presentado el libelo en estas condiciones”, dijo Ruiz-Tagle.

Los matices

En la UDI hubo una mayor cautela al hablar de fragmentación de derechas. Aunque un sector mostró mayor pesar por los errores, los cálculos de Chile Vamos hacían presagiar que -de haber 155 diputados en la sala, y votar alineados, más sumar apoyos en Amarillos y Demócratas- difícilmente llegarían a los 78 votos para aprobar la primera instancia del libelo: la cuestión previa.

Para el diputado de la UDI Cristian Labbé se “debe hacer una autocrítica” respecto de “quienes redactaron el texto, que podría contener algunos errores”.

No obstante, al interior de la tienda de calle Suecia no se elude el debate sobre una fragmentación entre ” las derechas”.

“Cuando se trata de candidatos la fragmentación es obvia. En Chile Vamos está Evelyn Matthei; Republicanos con Kast y por ahí los independientes se dividen en porciones para cada uno. Pero en las ideas veo bastante unidad. Ningún diputado del sector cuestiona los seis puntos tienen que ir a la cuenta individual, desde los extra-republicanos como Kaiser y De la Carrera hasta Amarillos, Demócratas o ex-DC. Entonces los temas nos unen bastante”, sostiene el diputado de la UDI por Santiago, Jorge Alessandri.

Asimismo, el legislador considera que se mantiene una en su sector una disciplina pragmática, de pactar por omisión en alcaldes y competir en concejales. El legislador, además, observa la disciplina para apoyar al candidato que pase a segunda vuelta.

“Hay diferencia en el énfasis, en el liderazgo, la fragmentación obvia de tener cuatro partidos relevantes en el Congreso, Evópoli es el más pequeño pero con más presencia en el Senado. Entonces eso te fragmenta, pero en cuanto a las ideas veo bastante unidad en la tributaria, en la laboral, en el crecimiento y la creación de empleo, en que la permisología tiene que ser más corta (…) Cada vez que uno plantea un tema en la mesa con los diputados de centro-derecha, veo mucha unidad en las ideas, en unidad de propósito”, afirma Alessandri a El Mostrador.

“Se han perdido cuatro antes, pero ninguno de esos ministros continuó”

Entre los diputados que partieron de Republicanos, consideran que el mayor desafío para la unidad de las derechas estará en los pactos por omisión para alcaldes, no obstante, no se comparte la existencia de una fragmentación significativa en el bloque y de su impacto en el fracaso del libelo.

“Creo que los votos que no estuvieron desde la derecha son votos que ya antes no habían participado de las acusaciones, los del diputado Lavín y la diputada Erika Oliveira. No veo grandes fracturas en ese sentido”, sostiene el diputado Johannes Kaiser (ex-PREP) a El Mostrador.

Kaiser observa un punto que no es menor: “Han habido cinco acusaciones constitucionales. Las cuatro anteriores se han perdido, pero ninguno de esos ministros ha seguido en su cargo más allá de un periodo mínimo de tiempo. Creo que en el caso del ministro Montes la situación no es distinta. Evidentemente tiene un problema con su ministerio y al interior de su coalición, que más allá del respaldo público que le dieron hoy, le hacen difícil seguir con su gestión. Vamos a ver qué sucede ahora”.

Alejandro Kusanovic (IND-RN) creador del “Movimiento Libertad”, junto a Rojo Edwards (ex-PREP), ve más una lucha de egos, antes que división. El senador por Magallanes,junto a Rojo Edwards (ex-PREP), ve más una lucha de egos, antes que división.

“No me parece que exista una fragmentación, solo alguna lucha de egos como en todos los sectores. Me parece que no existió un convencimiento generalizado de la acusación, sobre todo cuando se trata de una persona que fue parlamentario muchos años y tiene muchas redes en el Congreso”, dijo Kusanovic .

