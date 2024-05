Exministro de Educación de Lagos: “Debemos premiar la responsabilidad de los que pagaron”

El exministro de Educación de Ricardo Lagos, Sergio Bitar, fue testigo presencial de la elaboración de la ley que estableció el sistema de Crédito con Aval del Estado para la educación superior , en 2005.

No fue lo único. Desde esa cartera trabajó la reforma educacional y la implementación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la aprobación de la reforma constitucional que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación media, la ley de evaluación docente, entre otras medidas.

Hoy el exsenador considera que “a 20 años del CAE, es lógico que se le deban hacer ajustes”, pero advierte que el debate de reforma al CAE viene desde el Gobierno de Michelle Bachelet, quien presentó un proyecto, que incluía un conjunto de materias, que debieran ser tomadas en cuenta: el traslado de las deudas pendientes, el manejo bancario, reducir la tasa de interés, y abordar el caso de los estudiantes que no pudieron terminar, que desertaron y muchas veces por motivos justificados, de enfermedades de la familia, y que se les ha acumulado una deuda inmanejable.

-¿Cree necesario reformar el CAE este año?

– A 20 años del CAE, es lógico que se le deban hacer ajustes. También hacer un cambio general del sistema de financiamiento de la educación superior y reorganizar los distintos instrumentos de financiamiento los créditos Corfo que están pendientes, los créditos solidarios para los alumnos de las universidades públicas, becas, está la gratuidad, eso debe constituirse como un fondo que pueda racionalizarse según las condiciones del estudiante para apoyar a los que tienen muchas dificultades de acceso. Pero la forma que esto se aborde debe evitar los riesgos que mencionaba Oscar Landerretche y otros. O sea, casos en que gente que gana una renta alta y dejó de pagar, pudiendo pagar; mientras otros en sus mismas condiciones pagaron. Nosotros tenemos que premiar la responsabilidad de los que pagaron, no la irresponsabilidad, eso debe ser renegociado y no puede ser objeto de beneficio quién no cumplió y de perjuicio el que cumplió. Y el gobierno lo sabe.

-¿Cree que el Congreso está en condiciones de aprobar un proyecto que modifique el CAE?

-Sí. No me cabe duda. También lo modificó el ex Presidente Piñera. Después vino la gratuidad y hay instituciones que han cambiado. El proyecto tuvo un resultado muy espectacular que es aumentar la inscripción, la matrícula y el acceso estudiantil de 600.000 estudiantes a 1.200.000 en un plazo cortísimo. Ese proyecto que a mí me tocó también con el expresidente Lagos empujar, fue aprobado en 2005, comenzó su aplicación en 2006 con la presidenta Bachelet y después siguió con el presidente Piñera. Han pasado 20 años y todas las políticas públicas son siempre revisadas, mejoradas de acuerdo a la experiencia. La discusión principal es cómo cambiarlo, si se focaliza en un grupo que son los más afectados y que hay razones para hacer una forma de apoyo a otros que no son y deben pagar o renegociar. Porque yo veo muy difícil una condonación universal, no creo que Chile esté en condiciones de hacerlo.

-¿Por el erario fiscal o por las condiciones políticas?

-Aquí se creó un mito, el CAE era el malo de la película, todo se encontró malo y después se dieron cuenta que no era tan malo, que ayudó, que había que corregir y no fueron capaces de hacerse cargo en el Frente Amplio. Parece que se produjo la lógica de un sindicato de jóvenes que creían que tenían el privilegio de tener las cosas gratis y eso no puede ser así. Hay muchos sectores de la sociedad que tienen necesidades más urgentes que el CAE. Yo me eduqué gratis en la Universidad de Chile y fui un privilegiado y por lo tanto siempre he luchado por avanzar lo más posible a ese nivel. (…) Entonces hay que luchar simultáneamente por acceso y por reforma tributaria y eso es gradual en todas partes.

-¿Por qué dice usted que el Frente Amplio no fue capaz de hacerse cargo del CAE?

-Ellos pertenecen a la mayoría o una élite, no todos, que vivió las mejores condiciones que había llegado la República de Chile en su historia, muchos estudiando en universidades privadas, colegios privados, de clase media con estudios en el exterior. Uno sueña con un país más desarrollado pero ellos tal vez desconocían la realidad nacional y sólo conocían la realidad de la derecha y su ideología, que es muy reacia a cualquier paso que implique solidaridad. Había padres que no les aceptaban el aval porque no tenían recursos o les cobraban una cifra impresionante. No se daban cuenta parece, entonces crearon imágenes de algo que estaba fuera de lo posible y eso es uno de los resultados. Luego, fue el desastre de los indultos o el manejo de situaciones como el CAE, que no pueden cumplir. Este periodo de dos años de Frente Amplio ha enseñado a los jóvenes a tener una responsabilidad distinta y aprender a gobernar.

-¿Y cuál diría usted que es la moraleja de llegar al gobierno con la lógica de un sindicato?

-Es una generación universitaria que estaba en la calle luchando por causas justas como era la reforma del sistema de educación superior del año 2011 y llegó a la presidencia en 10 años. Es muy corto el plazo para madurar que Chile es más que el problema universitario y se han dado cuenta. El presidente está conduciendo las cosas de acuerdo a lo que es realista y a la correlación de fuerzas polìticas existentes y por lo tanto él tiene que poner por delante la obtención de resultado.

– ¿Los cambios en el CAE serán significativos o tenues?

-En el Gobierno van a dar los pasos que pueden dar. De hecho el Presidente Boric dijo que se va a dar algún paso, aparentemente sin que necesariamente esté previamente aprobada la reforma tributaria, y si es que hay más recursos, pero claro, es necesario abordarlo, fue un compromiso. Y en el CAE más vale que den un paso corto, que no dar ninguno.

– Victor Maldonado señaló que el ministro Cataldo es uno de los deudores del CAE ¿Qué le parece?

-Bueno, muchos ministros pueden ser deudores del CAE, diputados, senadores, muchos profesionales y eso no tiene nada de malo. Lo importante es que esa deuda se pague o se renegocie de acuerdo a lo que va estableciendo la ley. Si es que se quiere que haya un millón doscientos. Si queremos que el sistema solamente acoja a 500.000 es bastante contradictorio, porque la izquierda propone siempre el acceso a los que no pueden y que tienen talento, pero ese acceso mientras no haya recursos suficientes para becas o gratuidad, tiene que operar vía crédito. Lo que sí tenemos que hacer es que sea subsidiado y tenga un límite como está establecido, que más allá de 15 años no corre y que no exceda al 10% de la renta.

-Si usted hubiera estudiado con CAE y lo nombran ministro de Educación ¿Usted lo habría pagado después de 10 años?

-Una persona que está en política, a ese nivel, tiene que cumplir la ley, tiene que dar el ejemplo. O sea, aquí hay obligaciones que van más allá de lo que yo creo que sea mejor.

-¿Cree que la reforma tributaria esté desahuciada para el CAE?

-Mientras la derecha sea insensible, sea ciega al no darse cuenta de que si ellos rechazan esto y ganan, este problema se les va a ir en contra y van a tener que resolverlo ellos. Si la derecha hace poco de prospectiva del futuro y ni siquiera en caso de las pensiones está dispuesta a hacer lo que propuso Piñera con 3 más 3, bueno, esa derecha está creando problemas serios al país. Espero que haya gente derecha con más de dos dedos de frente que no pueda estar apegados a lo que dicen los republicanos o a un ideologismo absurdo, acusan de ideologismo a la izquierda y no se dan cuenta que su teoría es más ideológica.