Nicolás Jarry: "La fórmula es no presionarme y disfrutar de este deporte"

Nicolás Jarry consiguió en Bastad el primer título de su carrera. Ganó en la final al argentino Juan Ignacio Londero (7-6(7) y 6-4) después de una hora y media de intenso partido.

Jarry rompió la barrera psicológica del primer trofeo. Después de dos intentos sin éxito -este año en Ginebra, donde fue batido por el alemán Alexander Zverev, y el pasado curso en Sao Paulo, donde el italiano Fabio Fognini le arrebató el triunfo- el chileno alcanzó el éxito a la tercera intentona.

Nicolás Jarry, que este lunes aparecerá en el puesto 38 del ránking ATP, la mejor clasificación en su carrera, reconoció a la Agencia EFE el crecimiento que ha evidenciado en las últimas semanas y la estabilidad alcanzada, claves en el salto de calidad realizado.

Pregunta. ¿Cual es la sensación minutos después de haber logrado, por fin, estrenar su palmarés?

Respuesta: "Estoy realmente feliz, fue una semana tremenda, una semana bonita. Fueron cinco partidos donde jugué muy bien, cada vez mejor, con una final durísima que nada tuvo que ver con los demás partidos. Había mucho viento y con los nervios se hizo más difícil aún. Intenté un par de cosas al principio que no pude hacer por las condiciones. Tuve que adaptarme y dar lo mejor de mí. Juan Ignacio (Londero) estaba jugando muy bien poniéndome mucha presión y tuve que sostenerlo. El primer set fue clave. Esperé mi oportunidad y lo conseguí. Superar la barrera del primer trofeo no es para nada fácil. Tuve antes dos oportunidades y no lo conseguí y se me dio ahora".

P: ¿Es este uno de los días más felices de su carrera?

R: "Por supuesto. Después de como fue toda la semana, de estar a un gran nivel. Fue muy valioso ganar un ATP sin perder un set. No muchos lo hacen y estoy contento de cómo he crecido, como he aguantado los malos momentos. Como he crecido dentro y fuera de la cancha. De dar lo mejor de mí; he encontrado una fórmula de como hacerlo y he ganado, así que me ha ido muy bien".

P: ¿Cual es esa fórmula, Nicolás?

R: "Esa fórmula es vivir más, estar más tranquilo. No presionarme. Me gusta hacer las cosas bien y a veces me exijo demasiado. Ahora disfruto más y así llegó el primer título; así que me ha ido bien"

P: Anteriormente había logrado buenos resultados y victorias sobresalientes ante jugadores de renombre, incluidos entre los diez mejores del mundo; el alemán Alexander Zverev, el griego Stefanos Tsitsipas, el austríaco Dominik Thiem, el croata Marin Cilic son grandes del circuito a los que pudo vencer. Fueron aquellos momentos especiales. Esta victoria en Bastad es diferente. ¿Son felicidades distintas?

R: "Son momentos distintos pero el título es muy valioso. Es poder jugar cinco partidos seguidos bien y eso vale más que ganar a grandes jugadores, que son un partido. Sé que puedo ganar a grandes jugadores pero la cosa es hacerlo consistentemente. Eso es el trabajo día a día y lo puedo hacer como demostré esta semana"

P. ¿Está viviendo el mejor momento de su carrera, Nicolás?

R: Los últimos meses he sido muy regular algo que no conseguía antes en mi carrera. He sumado siempre en las últimas semanas. Antes ganaba a grandes jugadores, hacía grandes partidos pero no podía aguantar mucho eso, no lo prolongaba. Ahora debo aprender a mantenerlo y lo estoy logrando. Cada vez más para lograr cosas importantes".

P: Ha roto la barrera del primer título. ¿Cual es ahora el siguiente reto?

R: "Seguir así, seguir con este balance de trabajo, de ser humano, de dentro y fuera de la cancha, manejar las presiones. Espero que esto sea el principio de algo, que esté empezando, seguir compitiendo y llegar a más"

P: El tenis chileno está en pleno crecimiento. Su trofeo en Bastad se une a los conseguidos por Cristian Garín, que en el 2019 venció en Múnich y Houston aunque perdió la final de Sao Paulo.

R: "Es un muy buen año para el tenis de Chile. Llevamos cinco finales y tres títulos y eso significa mucho; no hay muchos países así. Tenemos una tradición grande en este deporte. Es el deporte que más alegría ha llevado al país y soy parte de eso. No es fácil este deporte. El tenis por momentos decayó desde que Fernando González y Nicolás Massu se retiraron y ahora estamos nosotros de vuelta para ponerlo otra vez ahí, lo más arriba y que cada vez más chicos jueguen y disfruten de este deporte"

P: El tenis no cambia. Aunque irrumpen jugadores jóvenes este deporte sigue dominado por los de siempre. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, que son los que dominan los Grand Slam. Qué es lo que os falta a los jóvenes para desbancar a estas leyendas, algo que no termina de llegar?

R: "Es algo que no es de un día para otro. Ellos tres son increíbles por como están. Todo lo que está fuera del tenis ha mejorado, aspectos como la recuperación y todo eso. Esto influye para que ellos pueden jugar más tiempo y estarán varios años más pero espero que pronto los jóvenes podamos ir sacándolos y poco a poco lo estamos haciendo. Varios les han ganado en algún momento. cada vez la parte mental y la madurez es lo más importante. Ellos la tienen y los jóvenes tenemos que ir encontrándolos".

P: ¿Alguno de ellos es un referente para usted?"

R: "Ninguno. Veo a todos y trato de buscar quién me puede ayudar en mi juego, algo de cada uno. Pero poder competir con ellos es increíble después de verlos en la tele. Compartir y hablar con ellos es sumamente especial".

P: ¿Qué es lo próximo en la mente de Nicolás Jerry?

R: "Quiero seguir así. Sería muy bueno terminar mejor que como acabé el año pasado. Eso supondría que hay crecimiento independientemente del ránking. Llevo dos finales y ya gané una. Completaré al año en los torneos de Hamburgo y luego iré a los Juegos Panamericanos con Chile. Después, los torneos de Cincinnati, Winston Salem y el Abierto de Estados Unidos".