Previa Chile vs Colombia: Reinaldo Rueda da por cerrado el capítulo entre Bravo y Vidal

Reinaldo Rueda salió ante los micrófonos y realizó una conferencia de prensa previo al duelo amistoso que disputará la Roja ante Colombia el día de mañana, en el Estadio Rico Pérez de Alicante, a las 13 horas de Chile.

El técnico colombiano no quiso referirse a temas extra futbolísticos cuando fue consultado sobre el polémico video subido por Arturo Vidal a su cuenta de Instagram, borrado posteriormente, y su relación con Claudio Bravo. "De mi parte, sólo quiero centrarme en el juego. Con todo el respeto que merecen, nos centraremos en el partido y prefiero no entrar a opinar respecto a nada que no sea sobre el juego".

A pesar de advertir que no hablará de temas que no estén ligados al fútbol, sí se refirió al uso de redes sociales. “Ustedes saben que yo soy de otra generación, que no soy de redes, que no miro ninguna, pero directa o indirectamente sabe uno que estos muchachos son muy activos en eso. La primera vez que yo me reuní con ellos les dije la responsabilidad social que teníamos y lo que significaba ese medio mal utilizado. Cuando tú sacas el revólver, sacas la pistola y disparas, ese disparo no tiene reversa. Y creo que hay que ser muy cautos, muy equilibrados mentalmente. Pero no tengo más para decir.

Respecto a la convivencia que ha tenido el plantel durante estos días de concentración, el extécnico del Flamengo manifestó que “hay un ambiente normal, un gran ambiente de trabajo, una gran disposición. Creo que el respeto por la selección es máximo. Hay un ambiente de camaradería y de armonía normal, que yo creo que inclusive ahora se ha incrementado. Se ha generado un nivel de competitividad interna extraordinaria que va ayudar a la selección”.

Por otra parte, el caleño ratificó a Gary Medel como el capitán de la selección, argumentando su decisión porque fue lo que se decidió en un inicio del proceso.

Rueda también habló sobre la forma de trabajo que tiene el jugador chileno, concluyendo que "ese es un gran patrimonio que tiene el fútbol chileno, la cultura de entrenamiento que tienen, el respeto por la selección y cuando vienen motivados, de buen momento en sus clubes, con mayor razón lideran y hacen autoexigencias tanto para ellos como el grupo".