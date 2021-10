Lasarte tras triunfo ante Venezuela: “No es para tirar campanas al vuelo, pero nos ponemos en carrera, tenemos vida, esperanza e ilusión”

La selección chilena volvió a meterse en carrera para pelear por un cupo al Mundial de Qatar 2022. La ‘Roja’ goleó cómodamente a Venezuela en San Carlos de Apoquindo y quedó a solo tres puntos de la zona de clasificación. Tras la victoria, el entrenador Martín Lasarte valoró la posición en la que se encuentra el equipo tras estos dos triunfos en la fecha triple.

“Los dos partidos de local por resultado, por la forma, por la diferencia de juego, se jugaron distinto. Desde ese lugar estamos contentos. Perfecto hubiera sido nueve puntos, no siete. En el segundo escalón eran siete pero no pudimos redondear ante Perú. Pero bueno, si hay algo que tiene la Eliminatoria, y no lo descubro yo, es que cada vez que pasa una serie de partidos, más ahora que fueron tres, las cosas se modifican. Un equipo que ganó siete o seis en la pasada anterior, ahora sólo marcó uno. Hay mucha tela que cortar, yo también tengo premura y la entiendo, pero nos debemos asentar y no dejar pasar las oportunidades”, comentó Lasarte.

Además agregó que “hay una comunión muy importante entre todos los estamentos que formamos este grupo, jugadores, funcionarios, prensa, gerencias, cuerpo técnico. Esas cosas para muchos no son importantes, para mí son fundamentales. Eso se nota. Se nota una cierta versatilidad del equipo, que no sólo puede jugar de una manera, como lo hizo con Paraguay. Hoy no estuvo Charles (Aránguiz), la cuestión física, el juego de Venezuela hacía pensar que en algún momento se nos presentaran situaciones como la del tercer gol cuando ya fuéramos en ventaja. No es para tirar campanas al vuelo, pero nos ponemos en carrera, tenemos vida, esperanza, ilusión. Sigue siendo difícil, pero lo miramos con otros ojos ya”.

El entrenador remarcó el apoyo de la hinchada. “Volvimos a vivir una fiesta. El fútbol es con gente, esto está empezando a cambiar por suerte. Hablaba de comunión y no puse al público y debí hacerlo. No pasa en todos lados cómo se comunican los jugadores con la gente. En estos dos partidos la gente nos dio y nosotros les pudimos dar, chapeau para la gente, de verdad”, indicó.

Rendimientos individuales

“Erick Pulgar hizo un partido muy bueno, muy completo más allá de los dos goles. Además, nos permitió mejorar la diferencia de goles que es importante y puede ser decisivo para más adelante”, sostuvo.

Sobre el rendimiento de Diego Valdés, Lasarte manifestó que “otros pensaban que jugaban otros en vez de Diego Valdés. La ausencia de Charles Aránguiz demandaba un análisis más profundo de las características de los jugadores que lo podían suplir. Diego estuvo en primera línea y, para mí, hizo un partido fantástico. Lo quiero destacar, era difícil y cumplió a rajatabla, muy cerca de lo máximo. Estamos muy contentos por él. Cuando las tres primeras preguntas están referidas a la misma persona, es por algo muy malo o muy bueno. Y creo que fue muy bueno, no da para seguir”.