Claudio Bravo y derrota de Chile ante Ecuador: “Nos vamos con la frente en alto, competimos hasta el final”

La selección chilena tuvo una dura caída frente a Ecuador por la fecha 14 de las Clasificatorias. El equipo nacional se encontró con una serie de infortunios que lo llevó al desenlace final de una derrota 2-0. El capitán Claudio Bravo atendió a los medios tras el partido y destacó que el equipo luchó hasta el final a pesar de lo acontecido.

“Se nos puso muy cuesta arriba tempranamente y así cuesta mucho competir, pero me siento orgulloso por lo que vi, mis compañeros pelearon hasta el último segundo, hubo jugadores con mucho esfuerzo físico. Nos vamos con la frente en alto, competimos hasta el final”, comentó Bravo.

Además agregó que "nos convierten dos goles pero la sensación fue de creer, de no bajar los brazos. Esa es la manera que te acerca al éxito, la forma en que nosotros hemos podido conseguir algo con Chile y lo vamos a seguir intentando".

"Se pudieron hacer muchas cosas mejor, pero este partido está lleno de detalles. Pero más que nunca los detalles ahora hay que estar con la cabeza un poco más fría, darle vuelta de otra manera a lo que vivimos hoy. Nos quedamos con la sensación de competir hasta el final, no bajamos los brazos con un hombre menos ni con la serie de cosas extrañas que nos pasaron, las lesiones, cosas raras que no suelen pasar ni siquiera en 90 minutos", indicó.

El capitán lamentó la caída tras arrastrar una positiva racha de tres triunfos consecutivos. "Nos queríamos reencontrar con las buenas sensaciones de los partidos anteriores. Hicimos un buen partido en Paraguay y queríamos cerrar con una victoria en Santiago, con nuestra gente. Pero ya tocará analizar, volver y seguir con la misma intención que nos acerca un poco más al éxito", sostuvo.

Respecto a una posible localía con Argentina en Calama, el meta comentó que "no es algo estemos mirando en este momento. Estamos masticando lo sucedido hoy, el no haber sumado de local, que era el objetivo principal. No se nos dio el partido que necesitábamos y buscábamos".

La selección chilena quedó en el sexto lugar con 16 puntos, a solo una unidad de ingresar a la zona de clasificación. Los próximos desafíos del combinado nacional será a fines de enero y principios de febrero ante Argentina y Bolivia.