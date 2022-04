Martín Lasarte en su despedida de La Roja: "Somos responsables de no conseguir la situación que queríamos conseguir"

Un emocionado Martín Lasarte dio su última conferencia de prensa como entrenador de la selección chilena de fútbol, despidiéndose de su cargo tras dos años al mando.

Al complejo Juan Pinto Durán, en la comuna de Macul, llegó el ahora extécnico de La Roja para dar sus ultimas impresiones de su paso por nuestro país. Se destacó su autocrítica como también su emplazamiento al fútbol chileno en general.

"El criterio de éxito o fracaso va relacionado con el diagnostico que se hace al principio. Cuando empieza una clasificatoria todos quieren clasificar, en el inicio para Venezuela y Brasil no es lo mismo fracaso o éxito. Está claro que nosotros aceptamos las reglas del juego, no le tengo miedo a la palabra fracaso, está claro que no cumplimos el objetivo", partió explicando Lasarte.

Sobre el último encuentro clasificatorio ante Uruguay, indicó que "tengo el mismo dolor hoy, la misma sensación de duelo que hemos sentido todos estos días".

Asimismo, manifestó que "somos responsables de no conseguir la situación que queríamos conseguir. Creo que si hay cosas que nos rodearon, a todas las selecciones y en particular a Chile, como la pandemia. No puede ocurrir que unas Clasificatorias te cambien los partidos y te pongan tres encuentros de visita".

Poco recambio

El uruguayo fue crítico sobre la poca cantidad de futbolistas jóvenes que han aparecido en el escenario nacional para ser parte de la selección, insistiendo en que es primordial para enfrentar el futuro proceso mundialista rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

"No hay futbolistas de destaque además de la generación dorada. Nosotros intentamos, pero hay chicos que si no compiten afuera, es difícil que se puedan sumar a la selección. La realidad marca que la competencia de este año debía ser tomada por los mismos de los anteriores. Apoyemos, trabajemos, intentemos, hay que llevar a los jugadores a competir y que esta situación no vuelva a ocurrir a futuro", expresó.

Asimismo, agregó que el país necesita que más futbolistas lleguen a las principales ligas mundiales. "Yo soy muy pro-Chile, a mi me han tratado muy bien acá. Puede ser que me falte alguno pero empiezo a pensar en (Erick) Pulgar, (Tomás) Alarcón, (Pablo) Galdames han ido a Europa y en algunos de esos casos no terminan de afirmarse, el fútbol de Sudamérica es distinto, siempre están los mismo en los torneos internacionales".

Finalmente tuvo palabras de agradecimientos para con todas las personas que compartió en su estadía en Chile.

“Quiero agradecer y no es de populismo, pero me siento muy bien en este país, pero agradecerle al ciudadano de este país, agradecerle a los utileros, a la gente de Juan Pinto Durán, a la parte médica, a la gente de la cocina, a todos los funcionarios, pero todos han sido excelentes compañeros de trabajo y fundamentalmente no dejemos de lado en que venga un nuevo proceso, que esta situación no vuelva a ocurrir en el futuro", esbozó Lasarte.

El rendimiento de Martín Lasarte al mando de La Roja no fue de los mejores, puesto que dirigió 22 partidos, logrando nueve derrotas, siete triunfos y seis empates, consiguiendo un 40,91% de rendimiento.

Mientras que en las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, machete dirigió 14 partidos, en donde ganó cuatro, perdió en siete ocasiones y empató en tres. En tanto por la Copa América 2021, dirigió cinco partidos, de los cuales ganó uno, empató dos y cayó también en dos, siendo eliminado por Brasil en los cuartos de final.