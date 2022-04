Huachipato vs Copiapó suma un nuevo episodio: árbitro del encuentro admite que existieron presiones externas para cobrar penal

Durante esta tarde se dieron a conocer unos audios por parte del árbitro del encuentro entre Huachipato y Copiapó por la liguilla de promoción, Francisco Gilabert, en donde denunciaba la existencia de presiones externas a la hora de cobrar un penal para los acereros, quienes fueron los que se quedaron en primera división.

Esta divulgación se da en marco del paro indefinido que llamó el Sindicato de Árbitros del Fútbol Profesional Chileno, exigiendo que el presidente de la Comisión de Árbitros, Javier Castrilli, deje su cargo.

Los registros fueron dados a conocer por Radio ADN, y se puede escuchar al propio Gilabert relatando lo sucedido. Cabe señalar que anteriormente, el medio Tribuna Andes ya había realizado un reportaje denunciando lo acontecido en Talcahuano.

Los audios

"Cobro el penal, entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué. Vi desde atrás que la tocaba en el tobillo y caché que me iba a llamar el VAR. Listo. Me llama el VAR, voy a ver, veo que no es penal. Voy a salir con tiro de esquina y me dicen 'Francisco, por favor, momento; analiza la camiseta'", indica el referí.

"Yo veo un jalón de camiseta pero dije 'me parece una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina'. 'Francisco, por favor, analiza la camiseta', me dicen y yo '¿qué?', chuta y ahí entendí que algo había pasado, algo raro", agregó.

Gilabert expresa que no estaba seguro con el cobro, pero que después del partido pudo entender lo que le dijeron desde la cabina del VAR.

"Me fui con esa sensación de haber cobrado algo que no era. Termina el partido y el VAR me dice 'menos mal que cobraste el penal, menos mal que entendiste. Y yo digo 'si, pero ¿qué paso?, y me dicen que llamaron de Santiago, que había que cobrar penal", manifiesta el árbitro.

Tribuna Andes también había mostrado las sensaciones que tuvo Gilabert tras el polémico encuentro por la liguilla de promoción.

"Como ahueonao me siento, como que fui un torpe, porque de todas formas podría haber hecho algo distinto. Ya después me castigaban o quizás hasta me echaban, pero hacía lo que realmente quería. No estaba tan concentrado ni conectado en el partido. He dicho muchas veces que no a los penales, pero me daba mismo si me sacaban el penal, pero esta vez fue muy raro, fue terrible turbio", manifestó Gilabert.

Apoyo de Castrilli

Con el conflicto entre la Comisión de Árbitros y el Sindicato en su punto más crítico, entre los tantos audios que se difundieron, Gilabert deja al descubierto a Javier Castrilli.

"He pensado tantas hueás, compadre. Por algo me llevaron a mí, porque saben que soy el más nuevo de los FIFA.Después pensé que los cabros del VAR ya sabían lo que iba a pasar y lo tenían medio conversado. He pensado que Talamilla y Castrilli tienen algo con los hueones de Huachipato, yo creo que es lo más cercano y que este partido era especial para ellos y no podían perder. He pensado tantas hueás, pero verme involucrado en esa mierda fue terrible de penca, porque no tuve autonomía, fui obligado a cobrar algo y mira la media cagá", sostuvo.

"Me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente, corajudo, que se sentía representado por mí en la cancha. 'Te vamos a bancar a muerte, eres la gente que necesitamos, gente comprometida con el proyecto', me dijo", añade el implicado.

Video del momento

Audios del VAR