"¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!": la advertencia de Canelo Álvarez a Messi tras polémico video con la camiseta de México

La victoria argentina sobre México por dos goles a cero en el Mundial de Qatar 2022 continúa dejando repercusiones, esto luego de que se viralizará la celebración albiceleste en el camarín y se viera a Lionel Messi pasando a llevar con su pie la camiseta azteca. Esto provocó el enojo del boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, quien amenazó al astro trasandino: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!".

A recordar que el video de la celebración argentina fue difundido el mismo sábado (día del partido) y se puede apreciar una camiseta mexicana en el piso del camarín, momento en que Messi sin darse cuenta pasa a llevarla. Este hecho provocó la indignación mexicana llegando hasta el campeón de peso supermediano de la AMB.

Este es el video en donde Messi habría pateado la camiseta de México, ustedes qué dicen ¿la pateó o fue sin querer? pic.twitter.com/JeT16cer78 — Rocío Gutiérrez (@Rox_Gtz) November 28, 2022

Rápidamente, Canelo escribió en Twitter: "Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo".

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Posteriormente, amenazó al astro mundial escribiendo: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!"

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022





Las palabras de Canelo causaron indignación en el mundo del fútbol y en los argentinos quienes defendieron a Messi, acusando al boxeador de no saber lo que sucede en un camarín de fútbol y que el astro no es mala persona. Frente a las críticas y la defensa al trasandino, Canelo volvió a la carga indicando que "Desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto Déjense de pendejadas de que fue o no fue".

Desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto Déjense de pendejadas de que fue o no fue. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022