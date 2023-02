"Se equivocaron de individuo": Carlos Chandía destapa intento de soborno por parte Marcelo Tinelli en la Copa Libertadores 2009

El exárbitro FIFA, Carlos Chandía, develó un intento de soborno por parte del dirigente argentino, Marcelo Tinelli, para favorecer a su club, San Lorenzo, en un duelo de Copa Libertadores.

El encuentro en cuestión enfrentó a Libertad de Paraguay con San Lorenzo en Asunción por el Grupo 8 de la edición 2009 del torneo más importante de clubes de Sudamérica.

El alcalde de Coihueco comentó en Radio Futuro que recibió una llamada de unas personas desde Santiago, que le informaban que se dirigían a Concepción. Chandía afirmó que los fue a buscar y posteriormente se dirigieron a un banco a cambiar dólares, aunque fue durante el almuerzo cuando uno de los tipos le dijo: "Tinelli lo único que desea es ser campeón". El exréferi los acompañó por la playa y al dejarlos en el aeropuerto les precisó que "se habían equivocado de individuo".

Chandía también recordó que fue enfático con los tipos en que él no estaba para esos juegos. "Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patada en la raja que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más, hueones", rememoró.

Finalmente, el encuentro terminó con victoria de los paraguayos por dos goles a cero. Libertad y San Luis de México accedieron a octavos de final y el "ciclón" quedó eliminado al terminar colista.

Video vía YouTube: tiroagolmx

¿Qué dice Tinelli?

El diario argentino Olé se acercó al círculo cercano del dirigente quienes calificaron las declaraciones de Chandía como "tragicómicas", puesto que Tinelli no era dirigente del club en ese año por lo que "es un delirio. Poco serio".

"En 2009 Marcelo no era dirigente, nunca lo vio a Chandía y jamás hizo eso. La verdad es que es cómico, o tragicómico, lo que dice ese señor", precisaron al medio argentino las personas cercanas al exanimador.

A recordar que en 2009 el presidente de los "Cuervos" era Rafel Savino y Tinelli formaba parte del Grupo Inversor que acercaba jugadores al elenco azulgrana.