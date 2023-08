Here we go: Alexis Sánchez llegó a Milán para regresar al Inter

Alexis Sánchez tiene nuevo equipo: el delantero chileno retornará a Italia para volver a defender al Inter de Milán.

El chileno, que llega en calidad de jugador libre tras finalizar tu paso por el Olympique de Marsella, aún no es oficializado, pero el destacado periodista Fabrizio Romano confirmó su llegada a través de su cuenta de Twitter, con su tradicional “Here we go”.

Alexis Sánchez to Inter, here we go! He’s back on free transfer after spending one year at OM — agreement reached and medical booked on Friday ⚫️🔵🇨🇱

Sánchez will sign short term deal in the next days as he was waiting for Inter.

He’s set to replace Joaquín Correa who joins OM. pic.twitter.com/JMn211pGlT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023