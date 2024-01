Chile vence a Grecia y espera resultados para avanzar en la United Cup

El equipo chileno de tenis que está representando a nuestro país en la United Cup 2024 en Australia dio el golpe de la jornada al vencer al equipo de Grecia por 2-1, tras el triunfo de la dupla mixta compuesta por Daniela Seguel y Tomás Barrios.

Los nacionales derrotaron en un épico encuentro a la dupla griega conformada por María Sakkari y Stefanos Tsitsipas (ambos Top 10 en singles en el ranking WTA y ATP, respectivamente), por parciales de 6-7 (5), 6-3 y 10-6, con un gran tie break en el último set.

Con este triunfo, Chile se quedó con la serie 2-1 tras la victoria de Nicolás Jarry y la caída de la propia Seguel en singles. Ahora, el equipo nacional está a la espera del duelo entre Canadá y Grecia, además de los otros grupos, para ver si tienen chances de pasar a los cuartos de final.

WHAT AN UPSET 😱

Chile defeat Sakkari/Tsitsipas in the mixed doubles to win the tie for their country!@UnitedCupTennis pic.twitter.com/87kEBhJwtq

— Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024