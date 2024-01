¿Dañado Fiu? Las repercusiones políticas que dejaron los recursos no rendidos de Santiago 2023

¿Será dañada la imagen de Fiu? Eso es lo que se pregunta la gente, tras el anuncio de la Contraloría General de la República respecto a que acudió ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por la rendición de recursos relacionados con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Cabe recordar que la contralora (s) Dorothy Pérez indicó, ante la Comisión Especial Investigadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023, que hay 21 resoluciones para revisar la legalidad de las contrataciones de obras destinadas al evento, ejecutadas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND).

En conversación con El Mostrador, la presidenta de la comisión, la diputada Érika Olivera, señaló que el informe de Contraloría “da cuenta de una situación grave, porque hablamos de que solo se ha rendido y aprobado el 5% de todos los dineros invertidos en los Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Falta saber qué ocurrió con $194 mil millones de los $282 mil millones utilizados en el evento deportivo. Estamos hablando de varios años de gestión, donde la Contraloría ya había advertido en mayo del 2023 de irregularidades, falta de rendiciones. Ahora hay que preguntarse qué pasó durante estos 8 meses”.

“No tuvimos dudas respecto de que los Juegos se realizarían, el punto es a qué costo. Recibimos muchas críticas en nuestro afán de fiscalización, pero como exdeportista yo advertí de situaciones que se dieron en otros eventos deportivos, como los Odesur, donde aún hay dineros sin rendir”, añadió la parlamentaria.

El diputado Andrés Giordano (IND) aclaró que esta situación se dio en el Gobierno de Sebastián Piñera. “La realización de los Juegos fue de muy alto nivel, demostrando la capacidad de Chile de producir eventos deportivos mundiales. Ahora tenemos que revisar hacia atrás, especialmente las gestiones realizadas por el Gobierno de Sebastián Piñera, bajo la administración de Cecilia Pérez, donde hemos identificado varias irregularidades que fueron presentadas en la Comisión Investigadora. Este Gobierno recibió unos Panamericanos con atrasos de obras, sin planos, sin adjudicaciones para la construcción de los centros deportivos, con un 36% de avance del Estadio Nacional –cuando habían comprometido que estaría listo en marzo de 2022– y un 0% en los centros acuáticos, urbanos, de tenis y raquetas, y otros. Aún así, todo estuvo listo al llegar los Panamericanos”, dijo.

En tanto, el diputado RN Andrés Celis aseguró que la contralora (s) Pérez “se pronunció y fue clara, después de su exposición quedamos frente a una situación muy inquietante, aquí faltan rendiciones de cuentas del año 2022, faltan cobros de multas y también faltan acreditaciones de aprobación administrativa, es decir, aquí hay sucesos turbios y el monto no es menor, estamos hablando de alrededor de $200 mil millones. Eso no deja indiferente a nadie”.

“Las obras existen, Santiago 2023 fue un éxito y nos legó recintos de primer nivel, pero esta presentación nos deja con una serie de dudas porque no es posible que, a estas alturas, haya auditorías pendientes desde hace más de un año y que solo se haya rendido un 31,5% de la inversión. Estamos hablando de $194 mil millones no rendidos. Esto es tremendamente preocupante, porque son dineros públicos que no fueron resguardados y valoro mucho que la Contraloría haya confirmado que todos los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y que van a interceder, porque aquí sin dudas hay responsabilidades penales que deber ser perseguidas”, agregó Celis.

Miguel Mellado (RN) también destacó la exposición de la contralora (s) Pérez, la que deja “una serie de dudas en el comportamiento de aquellos que manejaron estas platas de Santiago 2023”.

“¿Y por qué digo esto? Porque solo se ha rendido el 31,5% de los $284 mil millones, pero solamente está aprobado el 5,2%. O sea, quiere decir que hay más de $194 mil millones que no están rendidos. ¿Y sabe usted con qué están garantizados estos $194 mil millones? Con una letra de cambio. Ni siquiera una boleta de garantía bancaria. Entonces, en el manejo que se hizo por parte de las personas para traspasar los dineros a instituciones privadas, no se resguardaron las platas públicas. Y eso es lo que está investigando la contralora. Esto es más grande que el caso Convenios. Aquí las responsabilidades penales las va a seguir el Consejo de Defensa del Estado. Ya la Contraloría envió al Consejo de Defensa del Estado lo que ya está del año 2019, 2021 y 2022. No se entregó ni una sola rendición del 2022″, criticó el diputado.

La diputada Marisela Santibáñez (PC) calificó lo revelado hoy como “complejo”: “Es un tema que tenemos que saber enfrentar con la misma hidalguía, con la misma responsabilidad que estamos enfrentando todos los temas de transparencia y probidad. Yo creo que la gente, la ciudadanía en todo aspecto se cansó, está absolutamente agotada con estos temas”. “No sacamos nada con celebrar los Panamericanos y Parapanamericanos si no tenemos la claridad”, subrayó la parlamentaria.