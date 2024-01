Gonzalo Lama anuncia su retiro del tenis: “Mi cuerpo y mi mente me dijeron que tenía que parar”

El tenista nacional y 515° del ranking ATP, Gonzalo Lama, anunció este lunes su retiro del tenis profesional a sus 30 años.

Lama estaba convocado para llave de Copa Davis ante Perú (a disputarse este viernes 2 y sábado 3 de febrero en el Court Central del Estadio Nacional), sin embargo, una rotura del menisco de la rodilla derecho en su último torneo, lo determinó a la decisión.

En entrevista a El Deportivo, el tenista indicó que “mi cuerpo y mi mente me dijeron que era el momento en que tenía que parar. Sí es una etapa de mi vida que se termina, pero lo veo con mucha ilusión para lo que viene”.

Asimismo, sostuvo que “con el tiempo lo voy a echar de menos, todavía soy joven. Quizás podría haber estirado un poco más la carrera, pero en este momento de mi vida no estoy preparado desde lo mental para seguir“.

Al abordar su nueva lesión, el campeón de los Challenger de Cali 2014 y Sao Paulo 2016, manifestó que esta “tiene que derivar en una operación y, con todo el desgaste que eso implica desde lo mental, desde lo físico, desde la incertidumbre, cosas con las que vengo lidiando hace mucho tiempo. Por primera vez he decidido darle prioridad a mi salud mental“.

Conversación con Nicolás Massú

El propio Lama indicó en el medio que una de las primeras personas en conocer su decisión fue el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú.

“Fue una de las primeras personas en saber, le fui a decir para que tomara la decisión de cambiarme del equipo y lo segundo que le conté fue que no seguía jugando más por este problema físico que vengo trayendo”, expresó el ‘León’.

Lama agregó que Massú le manifestó que “me veía tranquilo; que me veía feliz; que, si no tenía las ganas de seguir esforzándome con la fuerza mental que había que tener para volver de una lesión así, estaba bien”.

Post tenis

Al ser consultado sobre su futuro fuera del profesionalismo, Lama indicó que le gustaría seguir ligado al tenis, siendo entrenador de alta competencia lo que lo motiva. El traspasar su experiencia a otros tenistas.

Este sábado 3 de febrero, Lama será homenajeado en el Court Central Anita Lizana, en la previa al duelo ante Perú.