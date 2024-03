Con cuatro bajas y nuevos convocados La Roja se prepara para los amistosos ante Albania y Francia

La selección chilena durante la mañana de este lunes comunicó la baja de cuatro jugadores de la primera nómina oficial del nuevo técnico del equipo nacional Ricardo Gareca de los amistosos ante Albania y Francia. Asimismo, a través de las redes sociales de La Roja anunciaron los convocados de emergencia.

Las primeras bajas de la convocatoria corresponden al jugador del América de México, Diego Valdés, por una lesión muscular de isquiotibiales, Erik Pulgar, jugador del Flamengo de Brasil por una lesión de cuádriceps, el delantero de Colo Colo Carlos Palacios por un esguince de tobillo y Javier Altamirano quien sufrió una crisis convulsiva en el partido del pasado domingo entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.

Los jugadores convocados por el técnico argentino Ricardo Gareca que se embarcarán en las próximas horas a Italia para unirse a los trabajos del ‘Equipo de Todos’, son el volante y capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, el delantero de Universidad Católica, Alexander Aravena, el delantero de Universidad de Chile Lucas Assadi y la gran sorpresa de esta nueva nómina es Ben Brereton Díaz delantero del Sheffield United.

⚽➡️🇨🇱 ¡Tenemos nuevos convocados!@benbreo, Esteban Pavez, Alexander Aravena y Lucas Assadi se sumarán a la gira de #LaRoja 🇨🇱 para los amistosos ante Albania 🇦🇱 y Francia 🇨🇵.#Somoslaroja pic.twitter.com/uAQeUDmwnJ — Selección Chilena (@LaRoja) March 18, 2024

Este último fue emplazado por el técnico de la selección nacional en la entrega de la primera nómina por no hablar español. Gareca señaló que “me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español”.

“Si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”, continuó el estratega argentino.

La selección chilena enfrenta este viernes 22 de marzo a las 16:45 horas en el Estadio Ennio Tardini de Parma, Italia frente a Albania, en Italia, y el próximo martes 26 de marzo a las 17:00 horas ante Francia en el estadio Orange Veledrome, estadio donde hace de local el Olympique de Marsella, ex equipo de Alexis Sánchez.