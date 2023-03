"Somos exiliados desde Chile": la reflexión de Pedro Pascal para apoyar "Argentina, 1985" en su carrera al Oscar

El actor Pedro Pascal protagonizó la versión 95 de los Oscars, como uno de los presentadores de la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos —creada inicialmente para promover la industria del cine en aquel país—. Durante la alfombra roja, previo a la ceremonia de premiación, el chileno abordó las razones que tuvo para entregar su apoyo a la película "Argentina, 1985" del director Santiago Mitre.

Si bien el filme no logró conseguir la estatuilla, la prensa argentina había destacado el apoyo del actor chileno a la cinta que retrata el juicio a la Junta Militar de la última dictadura argentina (1976-1983).

Pascal caminó por la denominada "Alfombra Champange" junto a su hermana, Javiera Balmaceda. Y ambos fueron abordados por la prensa. En ese contexto, el actor de The Last Of Us, The Mandalorian y Game Of Thrones, aprovechó de realizar una reflexión en torno a la película trasandina.

"Yo creo que es obvio, es muy importante para nosotros especialmente, el contexto es muy específico: Somos exiliados desde Chile", partió señalando Pedro Pascal, en diálogo con TNT América Latina.

Y agregó que "el tema, siendo que es el primer país en la historia del mundo que llevó a su Gobierno a juicio y eso es como un estándar para el resto del mundo".

Cabe mencionar que "Argentina, 1985" no logró quedarse con el Oscar, puesto que la alemana "All Quiet on the Western Front" consiguió el premio.