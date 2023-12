Autor de “Relatos de dictadura al norte del Mapocho”: “Vimos una memoria que era necesaria contar”

El libro “Relatos de dictadura al norte del Mapocho”, escrito por los historiadores Dante Figueroa y Anette García, es una investigación que en poco más de 300 páginas realiza el ejercicio de recopilar, reflexionar y re visitar el territorio norte de la ciudad, identificando los complejos momentos vividos desde septiembre de 1973 en las distintas instituciones y en las mismas calles del norte de Santiago, en lo que hoy son las comunas de Independencia y Recoleta.

En esta entrevista conversamos con Figueroa acerca de los relatos de componen el libro. “Nosotros vimos una memoria dolida que está ahí y que era necesario tratar de contar, las personas del norte de Santiago lo que vieron fue sucesos que callaron”, señaló.

“Se creó una verdad que se mantuvo en el tiempo y que cuando llegó la democracia, la democracia no fue capaz de incorporar educativamente estos contenidos en la historia para que de alguna manera reconocieran lo que se hizo mal y que se violaron los derechos humanos, nosotros tenemos una salida tan particular que el dictador no es enjuiciado, asume como senador vitalicio”, expresó.

“La misma doctora que señaló y testificó la demencia senil de Pinochet y que lo dejó sin la posibilidad de ser juzgado es la misma funcionaria del Servicio Médico Legal que trabajaba en la década de los 80 y que falsificó un certificado de Carlos Godoy que es un vecino que fue asesinado y que está dentro del relato de su hermana, entonces es una seguidilla de circunstancias que al final terminan en una verdad oculta y que nunca hemos podido enfrentar”, agregó.

