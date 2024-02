UDI pide retirar querellas contra Piñera y Vallejo aclara que gobierno no tiene ninguna

Las palabras del presidente Boric en el funeral de Sebastián Piñera siguen resonando en el mundo político. Recordemos que dijo que “Como oposición, durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y lo razonable”. A las acusaciones de negacionismo dentro de la coalisión gobernante, sobre todo desde el PC, ahora se suma que desde la oposición la UDI pidió al ejecutivo retirar las querellas en contra del exmandatario para que “haga carne sus palabras” y no solo se quede en discursos. Desde el gobierno, la ministra vocera, sostuvo que “cuando el presidente habla de querellas, tiene que ver con los incordios, y es sumamente claro” y llamó a no sobre reaccionar o sobre interpretar, agregando que el gobierno no tiene ninguna querella contra el expresidente Sebastián Piñera. El Mostrador consultó al ministerio de Desarrollo social por el estado de un libelo presentado en su momento por la actual ministra Javiera Toro, sin embargo, desde la cartera aseguraron a este medio que la secretaria de estado retiró su patrocinio antes de asumir como ministra. En las otras querellas que están presentadas en contra del expresidente Piñera y algunos colaboradores, no figura el gobierno actual como patrocinante, sino más bien se trata de personeros como el exsenador Alejandro Navarro o el exconvencional Manuel Woldarsky.

Sesionó el Comité de ministros para la reconstrucción en Viña del Mar

Este lunes se constituyó en La Moneda el Comité de ministros y ministras para la Reconstrucción sobre la emergencia que dejaron los incendios en la Región de Valparaíso. Quien encabeza la instancia, la minsitra Javiera Toro, explicó que “se ha estado superando la emergencia” y se ha empezado a pagar los bonos de recuperación y las ayudas tempranas. Asimismo, informó que “se han aplicado ya más de 6.600 fichas FIBE, lo que nos ha permitido catastrar gran parte de las viviendas afectadas que involucran a más de 18 mil familias”.

En tanto, el Servicio Médico Legal actualizó la cifra de víctimas identificadas fallecidas en los incendios. El número de dentificados aumentó a 87 personas. El balance de la entidad, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mantiene en 131 el número total de personas fallecidas e informa que se han realizado 61 entregas de fallecidos a sus familias.

Alerta Roja en la región de La Araucanía por incendios forestales

Cinco comunas de la región de la Araucanía están con alerta roja decretada por el Senapred por los incendios forestales en curso. Se trata de Lonquimay, Melipeuco, Perquenco, Cholchol y Curarrehue, que al mismo tiempo, están con alerta amarilla por pronóstico de calor intenso para los próximos días. Según pronostica la Dirección Meteorológica de Chile, la máxima de este martes alcanzaría los 36° en Angol y 34° en Villarrica y Pucón. En tanto, la capital regional, Temuco, tendrá una máxima de 33°.

Cochilco: producción de cobre en Chile cayó 1,4 en 2023

Según datos entregados por Cochilco la producción de cobre en Chile cerró en 2023 con un total de 5,24 millones de toneladas, lo que representa una caída de 1,4% respecto del año anterior. Con esto, el total de cobre elaborado en el país por Codelco y las mineras privadas durante el año pasado fue el más bajo desde el 2003, cuando la producción cerró en 4,92 millones de toneladas.

Entre otros factores, la cifra se explica por la disminución de 4,5% en la producción de cobre de las minas Chuquicamata, Radomiro Tomic y ministro Hales. Por su parte, la producción de El Teniente tuvo una caída de una caída de 13,2%.

Inversión Extranjera Directa cae un 2,4% en 2023

La inversión extranjera directa de 2023 tuvo una caída de un 2,4%, comparado con el año anterior. El Banco Central informó que el componente más importante del flujo acumulado de este indicador fueron las Participaciones en el Capital con US$11.500 millones, que corresponden a recursos frescos que ingresan a la economía y cuyo monto es el más alto de la serie histórica. En segundo lugar se ubicó la Reinversión de Utilidades, con un registro acumulado de US$8.912 millones. Los instrumentos de deuda, en tanto, presentaron un flujo negativo por US$47 millones. Según el instituto emisor, las cifras de Inversión Extranjera Directa entregadas esta semana son provisorias, y serán revisadas el próximo 18 de marzo.

Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a exasesora de la exministra Urrejola por filtración de audio

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a la periodista y exasesora de la excanciller Antonia Urrejola, Lorena Díaz, por la filtración de audio de una reunión privada desde el ministerio de relaciones exteriores.

En el audio filtrado del 24 de enero del 2023, se escuchaba una reunión donde la Cancillería debate su molestia y la respuesta a las críticas del en ese entonces embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, por el rechazo del Comité de Ministros al megaproyecto minero portuario Dominga.

Milei en entrevista con medio Italiano “filosóficamente soy anarcocapitalista”

En una entrevista con el canal italiano Retequattro, el presidente argentino, Javier Milei dijo “Filosóficamente soy un anarcocapitalista y por tanto siento un profundo desprecio por el Estado. Creo que el Estado es el enemigo, una asociación criminal”. La entrevista se da tras una audiencia privada con el Papa Francisco en Roma y que significó su reconciliación con el Pontífice tras insultarlo durante la campaña electoral.

“Reconsideré algunas posiciones y, a partir de ese momento, comenzamos a construir un vínculo positivo”, dijo. “El Papa es la persona más importante de toda la Argentina”, aseguró Milei.

Hamás dice que Netanyahu “no está interesado en un acuerdo” para un alto el fuego y la liberación de rehenes

Hamás dice que el premier israelí Benjamín Netanyahu “no está interesado en un acuerdo” para un alto el fuego y la liberación de rehenes y recalcó que la última contrapropuesta de Israel para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza no ayuda a acerca posturas y ha sostenido que “demuestra que la ocupación no es seria” en sus esfuerzos para lograr un pacto para la liberación de los secuestrados.

