Juan Carlos Said: “La quiebra de las isapres no equivale a una reforma a Fonasa”

Sigue la tramitación en el congreso de la ley corta de isapres, esto en medio de la discusión sobre el monto de la deuda de las aseguradoras a sus afiliados. Uno de los temas polémicos es el concepto de mutualización, ya que si se lo aplica, la suma que deben desembolsar llega a los 451 millones de dólares. Ahora, si se descarta, la cifra alcanza casi a los 1.200 millones de la divisa norteamericana.

En ese sentido, hoy en Al Pan Pan con Mirna Schindler, Juan Carlos Said, Máster en Salud Pública y Médico Internalista, explica que la crisis de las isapres “es un problema estructural en la forma de financiamiento”, debido al modelo de negocios con el cual ha funcionado las aseguradoras.

Por otra parte, Said aseguró que “yo nunca he sido un defensor de las isapres, he sido bastante crítico como funciona el sistema, de hecho soy partidario de que Chile avance a un seguro nacional de salud como lo es Australia, con seguros privados que funciones como aseguradores de segundo piso”. No obstante, señala que es poco realista pensar en “que las isapres paguen y si no pagan quiebran. Porque lo que esta en juego es la vida de las personas”.

Asimismo, dijo que “acá hay personas que están recibiendo tratamientos de quimioterapia, que están hospitalizadas. Ahora imagínate la situacion de una persona que está hospitalizada y le dicen: ¿sabes qué? tu isapre no funciona, tu seguro de salud dejó de existir. Entonces creo que son situaciones poco realistas y creo que nadie que esta en una isapre va a decir que prefiere que le paguen en efectivo cierta plata que me deben y no importa que quiebre mi seguro”.

Lo anterior, considerando que el 40% de las personas que están en las isapres son cautivos, ya que son personas que no se pueden ir a otros seguros privados porque nadie los va a recibir y solo se podrían ir a Fonasa. Esto y mucho más en Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Escucha y mira el episodio de hoy: