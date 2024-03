Obesidad: Más de 13 mil cirugías bariátricas se realizaron en Chile tras implementación de Bono PAD

De acuerdo a una publicación de la revista científica británica The Lancet, con datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), más de mil millones de personas en el mundo padecían obesidad en 2022.

A nivel local, el panorama no es mejor: datos de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica (SCCBM), indican que en Chile hay más de 7 millones de personas que padecen obesidad.

Y según la Encuesta Nacional de Salud, 3,2% de la población presenta un diagnóstico nutricional de obesidad mórbida, lo que corresponde a más de 600 mil personas, equivalente a la población total de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Se trata de números que dan cuenta de la importancia de aumentar el acceso a tratamientos para los pacientes que padecen esta enfermedad. Es en esa línea el Bono de Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) implementado para usuarios Fonasa hace un año es una alternativa eficaz para que más pacientes con obesidad mórbida puedan someterse a una cirugía bariátrica a bajo costo y mejorar su calidad de vida.

“Desde que se implementó en 2022, el Bono PAD ha tenido un potente rol democratizador en el acceso a la cirugía bariátrica, permitiendo que el número de cirugías de este tipo financiadas por Fonasa pasaran de unas 400 anuales a más de 13 mil en apenas un año, lo que deja en evidencia la gran necesidad por esta cirugía que no estaba cubierta”, señala Daniela Paredes, gerente de economía de la salud y reembolso de América del Sur de Medtronic.

Ahorro a largo plazo

El informe “Mecanismos de pago en salud: resultados de ejecución del Pago Asociado a Diagnóstico en cirugía bariátrica en su primer año de implementación en Chile” evidenció los beneficios y ahorros de este tratamiento para el sistema de salud.

El aumento de las cirugías bariátricas impulsado por el Bono PAD incluso tiene efectos positivos en el ahorro en tratamientos de comorbilidades asociadas a la obesidad.

En seguros privados, este tratamiento permite recuperar el 30% del costo de una cirugía bariátrica debido al ahorro en complicaciones como diabetes, hipertensión y cirrosis no alcohólica, entre otras; mientras que en el Fondo Nacional de Salud se recuperaría un 23% del costo, según precisa el informe.

“La cirugía bariátrica, ya sea por manga gástrica o bypass gástrico, aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes con obesidad mórbida, ayudándolos a reducir el impacto, inclusive económico, de otras comorbilidades”, dice Paredes.

“Una revisión en más de 22 mil pacientes determinó que la cirugía bariátrica resolvió completamente 76,8% de los diagnósticos de diabetes y 61,7% de casos con hipertensión, por poner solo dos ejemplos. De ahí que contar con el Bono PAD como herramienta de acceso a este procedimiento cobra todavía más relevancia”, detalla la ejecutiva.

Bono PAD

El Bono PAD es un beneficio para usuarios de Fonasa de los tramos B, C y D, y sus cargas. Permite acceder a paquetes de prestaciones y atenciones en salud determinadas pagando un precio fijo y conocido. Esto aplica para intervenciones quirúrgicas o procedimientos, y cada paquete incluye la cirugía, días-cama, medicamentos, exámenes e insumos.

El esquema del PAD facilita que los usuarios del Fondo Nacional de Salud accedan con un copago y aporte del propio seguro público a diversas cirugías. Fonasa también permite complementar este programa con préstamos médicos para aliviar aún más la carga financiera de los pacientes y sus familias.

“La implementación del Bono PAD para la cirugía bariátrica vino de la mano con instrumentos de apoyo financiero, como préstamos médicos de FONASA, que más de un quinto de las personas emplearon como herramienta de acceso”, apunta Paredes.

Para acceder a este beneficio, el médico tratante debe emitir un certificado con el diagnóstico PAD o la orden médica, el que debe ser presentado en una sucursal de Fonasa para la respectiva compra del bono, junto a la cedula identidad de la usuaria o usuario antes de hacer uso de las prestaciones médicas. Este trámite también puede hacerse de manera online, con la ClaveÚnica del usuario.

Para Daniela Paredes, esta política pública ha significado un gran avance en la democratización de esta herramienta, sin embargo, falta todavía mejorar el acceso de este bono para la totalidad de los usuarios del Fondo Nacional de Salud.

“Hay un 20% de las personas en el tramo A, o incluso en los tramos B, C y D, que no pueden financiar el copago, ya sea porque no pueden acceder a préstamos de FONASA, o porque no se pueden endeudar. Por eso, como estrategia de equidad, es importante potenciar en forma activa el Programa de Cirugía Bariátrica en la red pública en el contexto de la modalidad de atención institucional”, concluye.