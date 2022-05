Bill Gates tiene un plan para adelantarse a la próxima pandemia: un equipo de vigilancia global

Los peligros del Covid-19 no han terminado en el mundo y muchos expertos ya piensan en cómo frenar las pandemias del futuro. Uno de ellos es el empresario y multimillonario Bill Gates, quien en 2015 advirtió por primera vez públicamente que el mundo no estaba preparado para una inevitable próxima enfermedad global.

Recomendando una mayor vigilancia para evitar nuevas pandemias como la del coronavirus, Gates puso sobre la mesa su propuesta de "Respuesta y Movilización Mundial a la Epidemia" que debería ser gestionada por la Organización Mundial de la Salud.

"Me parece descabellado que podamos dejar de ver esta tragedia y no hacer, en nombre de los ciudadanos del mundo, estas inversiones", señaló Bill Gates, según consignó The Financial Times.

El cofundador de Microsoft reconoce que había dudas sobre si se podría alcanzar un consenso internacional para aumentar el financiamiento de la OMS, que, en su opinión, era el único organismo que podía crear y gestionar el equipo, cuyos costes de funcionamiento, estimó, serían de unos 1.000 millones de dólares al año.

Estas declaraciones se producen justo unos días antes de que salga la venta el nuevo libro de Bill Gates, How to Prevent the Next Pandemic (Cómo prevenir la próxima pandemia).

"La cantidad de dinero implicada es muy pequeña comparada con el beneficio y será una prueba: ¿pueden las instituciones mundiales asumir nuevas responsabilidades de forma excelente, incluso en un periodo en el que las relaciones entre Estados Unidos y China son duras, y entre Estados Unidos y Rusia son extremadamente duras?", se pregunta Gates de acuerdo al FT.

Cabe mencionar que la Fundación Gates aportará 130 millones de euros a la lucha contra la crisis de Covid-19 y futuras pandemias

Según Gates, la OMS tenía "menos de 10 personas a tiempo completo" trabajando en la preparación para los brotes. Y añadió: "incluso esas personas están distraídas con muchas otras actividades".

"La financiación actual de la OMS no se toma en serio en absoluto las pandemias", sentenció el también filántropo.

De todas formas Gates sigue preocupado por el presente, ya que la pandemia de la covid-19 sigue vigente: "Todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante que sea aún más transmisora y más mortal".