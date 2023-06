Exfiscal Stan Garnett: “El proceso es un escándalo para Trump y también para los Estados Unidos”

En entrevista con El Mostrador, el exfiscal del distrito de Colorado, EE.UU., y miembro del Partido Demócrata, sostuvo que “cada día es una aventura en la vida política de los Estados Unidos cuando Trump tiene la posibilidad de ganar de nuevo una elección de presidente”. Para el abogado, lo más probable es que la investigación por 37 cargos en contra del expresidente del Partido Republicano falle en su contra, debido al peso de las pruebas que le imputan mal manejo de documentación clasificada de relevancia nacional. “Nuestros tribunales federales son muy fuertes y tienen protocolos para asegurar un resultado justo, por lo que pienso que será declarado culpable”, señaló Garnett.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue arrestado por una hora ayer, en el contexto de los 37 cargos que enfrenta por mal manejo de documentos clasificados de relevancia nacional. Es el primer exmandatario del país norteamericano en enfrentar cargos penales federales, por lo que el impacto de cómo avance el proceso para el político republicano tiene implicancias legales y para su futura carrera presidencial, puesto que Trump ya confirmó que aspira a llegar a la Casa Blanca por segunda vez, cuando Joe Biden concluya su periodo.

El abogado y exfiscal del distrito de Colorado, Estados Unidos, Stanley Garnett, acumula más de cuarenta años de experiencia como litigante en cortes estatales y federales. Como fiscal trató con ilícitos de carácter económico, de abuso sexual, además de delitos en las comunidades de inmigrantes, y también formó parte de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito. Asimismo, fue uno de los defensores de la firma Dominion Voting Systems Inc, en el caso de difamación luego de las elecciones del 2020, cuando el mismo Trump era presidente, donde se acusó a dicha compañía de fraude electoral. En ese entonces, las incriminaciones de supuesta modificación desde el sector demócrata de los resultados en las elecciones, provinieron tanto de Trump como de prominentes seguidores suyos y medios de comunicación, entre ellos, la cadena de televisión Fox News: esta última, luego de un acuerdo entre las partes, se vio obligada a pagar a la compañía casi 800 millones de dólares.

Para Garnett, el caso de retención y mal uso de documentos por parte del exmandatario republicano “es un escándalo”, pues el político “tendrá muchos problemas para defender estos cargos, y pienso que su estrategia será manejar el caso para tener un juicio después de las elecciones del 2024, pero es un escándalo para Trump y también para los Estados Unidos tener este tipo de casos con un expresidente”.

-¿Cuál es el peor escenario para Donald Trump?

-En el sistema federal de los Estados Unidos, un acusado como Trump tiene derecho a tener su juicio rápidamente. Cada acusado tiene la presunción de inocencia, bajo la Constitución de los Estados Unidos. El fiscal especial, Jack Smith, es un abogado muy inteligente, con capacidad de investigar los hechos del caso; y con evidencia tan fuerte, en mi opinión, la posibilidad más fuerte es que sea culpable. En muchos casos, la estrategia más efectiva es tener el juicio en muchos años en el futuro, porque con más tiempo los testigos tienen problemas, la evidencia tiene problemas, y el acusado tiene más oportunidad para ganar. Pienso que la estrategia de los abogados de Trump es demorar el juicio para dos o tres años, porque la evidencia en este caso es muy, muy fuerte.

-Trump acusó que esta causa en su contra es una “cacería de brujas”.

-En la vida de Trump hay muchas cacerías de brujas: cada problema que tiene en su vida es resultado de eso. Por supuesto, en el pasado, presidentes, expresidentes y altos funcionarios, como Clinton, Mike Pence o Biden –como exvicepresidente de Obama–, tenían problemas con este tipo de documentos secretos en su posesión. Pero esto es mucho más grave: Trump en sus discursos a la prensa siempre quiere cambiar el sentido, porque la evidencia es tan fuerte. Tengo 70 años y soy un experto en la historia de los Estados Unidos, y Trump es diferente a todos los líderes del país. Es posible que este juicio tenga un resultado diferente: nuestros tribunales federales son muy fuertes y tienen protocolos para asegurar un resultado justo, por lo que pienso que será declarado culpable.

-Uno de los puntos a los que la defensa de Trump puede apelar es la testificación de quien fuera su abogado, Evan Corcoran, debido al material que este recopiló. ¿Es viable?

-Trump tiene mucha experiencia como hombre de negocios, y en los tribunales estatales y federales en muchas partes de los Estados Unidos. Tiene abogados que pueden usar apelaciones y peticiones para demorar el caso y obtener un resultado favorable, pero el Departamento de Justicia también: este puede manejar su posición en una manera muy fuerte también.

-¿Cómo afectará esta situación a Trump en su carrera presidencial?

-Soy un hombre muy liberal, he pertenecido toda mi vida al Partido Demócrata, así que no me gusta su punto de vista republicano. Pero Trump es un hombre que puede usar la prensa y su personalidad para ganar elecciones, y quizás en el futuro pueda ganar. Tengo muchos amigos republicanos, y cada uno de ellos no quiere tener a Trump de candidato a la presidencia en el 2024. Es muy interesante leer los periódicos de Estados Unidos cada día, para leer entrevistas con hombres como Mike Pence y Chris Christie, y otros candidatos, para obtener la nominación del Partido Republicano.

Trump se lanza contra Biden

Ayer, luego de ser procesado en un tribunal de Florida, Donald Trump dio un punto de prensa en un evento, en el marco de su campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en dos años más. Allí, prometió que cuando vuelva a ser la mayor autoridad en el país, instruirá que un fiscal especial investigue al actual presidente Joe Biden. Trump además lo acusó de corrupto y trató a toda su familia de criminales.

El expresidente también disparó contra el fiscal especial que lleva los 37 cargos que se le imputan, Jack Smith. “Siempre los discursos de Trump tienen muchas amenazas a sus enemigos, como Biden. Es un aspecto muy del estilo de Trump amenazar a Biden y otros, que son personas muy honorables. Pero es como él quiere manejar ese tipo de problema: amenazas a otros líderes en el Partido Demócrata”, sostiene Garnett.

-¿Es posible que el Partido Republicano nombre a otra figura como candidato?

-Sí, es una posibilidad. Hoy en día hay muchos problemas en el Partido Republicano, y Trump ha tenido consecuencias muy graves para el partido. El partido no tiene la habilidad para manejar sus problemas porque él es un hombre muy fuerte. Pero con más tiempo, otro candidato como Ron DeSantis puede ganar el lugar de Trump en esa situación.

-Trump además hizo un llamado a sus adherentes, para que manifestaran su apoyo ayer en Miami. ¿Puede que surja una respuesta mayor por parte de sus seguidores?

-No sé, es muy interesante. Es difícil entender cómo Trump quiere manejar sus problemas. Un aspecto muy interesante es que no hay muchas amenazas de violencia en sus discursos hoy en día y pienso que la razón es que, después de la insurrección del 2021, hay muchos casos y consecuencias para sus participantes. Creo que hoy Trump puede entender que la violencia no es la solución y que, con más de esta y sus seguidores, hay más problemas para Trump, y quizás más casos de conspiración, de insurrección en su contra. Cada día es una aventura en la vida política de los Estados Unidos cuando Trump tiene la posibilidad de ganar de nuevo una elección de presidente.