Gobierno argentino “rechaza enérgicamente” ejercicios militares de Reino Unido en las Malvinas

El Gobierno argentino rechazó “una vez más” este miércoles y “de manera categórica” las maniobras militares británicas en las islas Malvinas, sobre las cuales Argentina mantiene una disputa por la soberanía con el Reino Unido.

“En esta oportunidad se trató de una nueva edición de los ejercicios militares denominados ‘Cape Bayonet’, que reúne a distintas fuerzas británicas como parte del despliegue militar de ocupación ilegal del Reino Unido en las Islas Malvinas”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina en un comunicado.

La Cancillería explicó que estos ejercicios constituyen “una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

Según indicó el Gobierno argentino, “la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas”, que insta a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación.

El comunicado agregó que “la presencia militar contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General” que exhorta a respetar la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en la zona.

El 10 de junio de 1829, las Provincias Unidas del Río de la Plata -nombre con el que se conocía al Gobierno poscolonial argentino- estableció la administración del territorio isleño encabezada por Luis Vernet.

Cuatro años después, el entonces Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda ocupó el territorio y desalojó a su gobernador y a la población asentada allí, desde ese momento, Argentina se ha enzarzado en diálogos diplomáticos para recuperarlas.

En 1965, las Naciones Unidas establecieron la Resolución 2065 que exhorta a ambos a llevar adelante negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía, sin embargo, el diálogo se interrumpió cuando estalló la guerra el 2 de abril 1982, bajo mandato de la última dictadura militar argentina (1976-1983).

El conflicto de Malvinas dejó un saldo de 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos, Argentina ha intentado reanudar sus relaciones diplomáticas con el Reino Unido, a fin de salvaguardar la soberanía de las Islas.

