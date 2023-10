Abre el paso de Rafah: qué ayuda entró a Gaza y cuánto realmente puede aliviar la situación

El paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja con Egipto, se abrió en la mañana de este sábado y pudieron entrar 20 camiones al territorio con insumos básicos y ataúdes.

No está claro por cuánto tiempo permanecerá abierto este paso, que es la única puerta de Gaza que no está controlada directamente por Israel.

El gobierno israelí mantiene un férreo bloqueo sobre la Franja, mientras continúa con su campaña de bombardeos en respuesta al ataque del grupo islamista Hamás contra su territorio, que dejó más de 1.400 muertos y más de 200 secuestrados.

Las autoridades palestinas estiman que más de 4.000 personas han muerto en Gaza en tan solo dos semanas de ofensiva israelí y organismos internacionales alertan de que la situación de la población es crítica.

La apertura del crucial paso se produce justo después de que Hamás liberara a dos de las personas secuestradas: las estadounidense Judith Raanan, de 59 años, y su hija Natalie, de 17.

Rushdi Abu Alouf, reportero de la BBC en Gaza, presenció la entrada de camiones de ayuda desde Egipto.

Según pudo comprobar, entraron 20 vehículos cargados con artículos de primera necesidad -como agua o medicinas-, pero también féretros.

El reportero explicó que la ayuda se transfirió de los 20 camiones grandes que estaban en el lado egipcio a camiones palestinos más pequeños para ser distribuidos por la Franja de Gaza.

El convoy estuvo flanqueado por vehículos de la ONU, que escoltarán los camiones hasta un almacén en el sur.

Una vez allí, los trabajadores del organismo decidirán adónde va la ayuda humanitaria; es probable que se envíe a las escuelas de la ONU, donde miles de personas se han refugiado, así como a los hospitales de la zona, añadió el periodista.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que está trabajando con Egipto y la Media Luna Roja Palestina para garantizar que los suministros médicos lleguen a los hospitales del territorio.

Entre los insumos que hay en los vehículos, la OMS dijo que hay:

“Estos suministros son un salvavidas para las personas gravemente heridas o que luchan contra enfermedades crónicas, que han soportado dos angustiosas semanas de acceso limitado a la atención y una grave escasez de medicamentos y suministros médicos”, declaró la OMS.

Desde que estallara el reciente conflicto, organismos internacionales y en defensa de los derechos humanos han reclamado aliviar la situación crítica de la población civil de la Franja, que normalmente subsiste gracias al paso de al menos 100 camiones diarios de ayuda humanitaria, explica el servicio árabe de la BBC.

Israel y Egipto imponen restricciones al movimiento de bienes y personas en la Franja de Gaza desde 2007, cuando el grupo islamista Hamás tomó el control de la misma. Ambos países aluden razones de seguridad.

Tras el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, esas restricciones pasaron a ser “un bloqueo integral” por parte de Israel.

“No se proporcionará electricidad, alimentos ni combustible, ya que todo estará cerrado”, señaló entonces el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant.

A eso se ha sumado una intensa campaña de bombardeos y la evacuación forzosa de cientos de miles de personas hacia el sur, donde Israel urgió a la población desplazarse ante su potencial ofensiva terrestre en el norte.

Todo ello ha llevado a una grave escasez de insumos básicos como agua, tal y como se explica en este gráfico:

De ahí que desde la ONU indicaran este sábado que este convoy de 20 camiones es una “gota en el océano”.

“El primer convoy no puede ser el último”, urgió el subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia de la organización, Martin Griffiths.

“Confío en que esta entrega sea el comienzo de un esfuerzo sostenible para proporcionar suministros esenciales al pueblo de Gaza de manera segura, confiable, incondicional y sin obstáculos”, añadió en un comunicado publicado en X.

“El pueblo de Gaza ha vivido décadas de sufrimiento. La comunidad internacional no puede seguir decepcionándolos”, concluyó.

