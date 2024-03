“Los problemas que vemos en Haití han sido perpetuados por las organizaciones internacionales”

Haití vive nuevamente una profunda crisis. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, grupos armados han tomado el control de grandes zonas del país. Además, la población sufre hambre, violencia generalizada y desplazamientos. Y ahora el país no tiene mandatario.

Ariel Henry, el primer ministro en funciones que asumió el poder en julio de 2021, justo después de la muerte de Moïse, renuncio este martes luego de que le impideran regresar al país tras un viaje a Kenia, en el que buscaba ayuda de las fuerzas de seguridad de esa nación africana.

¿Cómo llegó Haití a este punto? Es una pregunta compleja, que muchos han intentado responder, pero que aún queda abierta.

ake Johnston, un economista y escritor que trabaja investigando sobre Haití para el Center for Economic and Policy Research en Washington D.C., plantea una respuesta que, aunque reconoce no es definitiva, busca expandir la discusión sobre lo que ocurre en la isla caribeña.