Cuatro años en Colo Colo

El 3 de Diciembre de 2014 fue un día histórico para Colo Colo, por una parte se terminaban años de mandato de Cristian Varela y su sucesor por un año y por otra parte e íntimamente ligado a lo anterior, llegaba un directorio compuesto por socios y socias que no tenían cercanía comercial, laboral ni emocional con Leónidas Vial, el mismo que llevaba mas de 10 años controlando Blanco y Negro desde las sombras con la complicidad y obsecuencia de los directores elegidos por el Club Social.

El trabajo que debimos realizar como dirigentes fue arduo y no exento de problemas ya que no se nos realizo traspaso alguno, las cuentas estaban en números rojos, las deudas y compromisos impagos eran millonarios y lo mas importante es que se había jugado con la ilusión de miles de socios que confiaron en un club fuerte y transparente. Sin experiencia alguna, con un promedio de edad de 35 años, pero con energías, sueños y muchísima pasión comenzó un camino complejo y en el cual se tomaron decisiones erradas y fuertes como el continuar con una rama de basquetbol inviable desde lo económico y cerrarla con posterioridad asumiendo el error y verificando la carencia total de ayuda para el desarrollo del deporte por parte de la institucionalidad gubernamental, incluso desconociendo acuerdos previos.

Luego de un tiempo de ajuste y con cientos de reuniones, sinsabores y pequeños avances, el Directorio Nacional comenzó el orden del club mas grande del país. Es así como se regularizo a la institución en el Servicio de impuestos internos, se logro la continuidad de giro, cambio de representante legal, se emitió una factura luego de 10 años y por sobre todo, se ordenaron las cuentas, se estabilizo la relación de ingresos versus egresos, cumpliendo con todos nuestros compromisos y deudas pendientes, cuestión fundamental para comenzar a pensar en grande.

Nuestro objetivo de solidificar una base societaria, financiera, administrativa y comunicacional, para volver al sitial de referente nacional en lo deportivo, social y cultural nos encontró en plena consolidación cuando se produjo el quiebre entre los máximos accionistas en la sociedad anónima Blanco y Negro, cuestión que provoco que los 2 representantes de la serie A, es decir elegidos por el Colo Colo, fueran determinantes en la elección del presidente de la sociedad anónima, escenario impensado por muchos. La oportunidad estaba ahí, era el derecho de los directores elegidos por el club votar por quien dirigiría la sociedad anónima y se realizo legalmente como correspondía.

El rol activo y no solo de fiscalizadores en Blanco y Negro permitió que colocolinos/as de verdad se sentaran en la mesa de Blanco y Negro y plantearan, lucharan e impusieran en algunos casos las posturas y sentir del socio/a e Hincha, cuestión inédita hasta esos días. Se logro hacer entender a algunos accionistas sobre el carácter popular y de masas de nuestro club, que lo anterior no se condecía con valores en las entradas propios de otras instituciones pero que en Colo Colo no tenían cabida. Se logro resguardar valores y la historia del club con procesos como la arellanización y las camisetas con colores propios y no inventos que antes se permitieron, pero sobre todo se volvió a considerar al Club Social y Deportivo Colo Colo como el actor que es, quien representa a los socios/as e hinchas, a la historia y los valores de la Institución.

Existen cientos de logros y actividades que no se lograran nombrar en esta columna pero que podrán ver en el link que se le adjunta, pero es imposible no nombrar algunas como nuestros mas de 120 deportistas en las ramas de básquet sub 20 masculino y Vóley femenino en todas las series, el Cómic del Cacique que se lanzo en la feria del libro y esta en todas las librerías del país, el inicio del proyecto de la serie “Caciques” con un elenco de primer nivel con Mario Horton, actrices como Daniela Ramírez, Paula Zúñiga y muchos mas, quienes hace unas semanas ya comenzaron la grabación del teaser. También es imposible no resaltar que el domingo 16 entregaremos un club sin ninguna deuda, ningún compromiso financiero y con millones de pesos en las cuentas corrientes, un club que quintuplico su numero de socios al día, actualmente son mas de 5500 socios que pagan mes a mes sus cuotas, un club que creció en mas de 120% su infraestructura y que comunicacionalmente avanzo y diversifico sus medios.

Pero sin duda lo mas importante es que luego de este trabajo incansable, ad honorem y a veces ingrato de todos y todas los/as directores/as y socios/as que construyeron y colaboraron en este proceso de 4 años, podemos decir sin duda alguna que hemos recuperado al club mas grande de Chile y que la posibilidad de que los socios/as puedan administrar sin injerencias externas el club esta cada día mas cerca y es un proceso irreversible, hoy somos un ejemplo para blanco y negro y para la inmensa mayoría de las Sociedades Anónimas deportivas de cómo se debe gestionar, administrar y relacionarse con sus socios, hinchas y cercanos, les hemos enseñado incluso de manejo económico y planificación.

El Triunfo es nuestro y lo logramos con trabajo y unidad, el paso que viene es mas importante aun y se necesita mas trabajo, mas unidad y el apoyo de todos/as los que son colocolinos/as. La historia es nuestra y la hacen los/as Colocolinos/as