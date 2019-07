Educación en ciencia: conocimiento para el futuro

La eliminación de la obligatoriedad de Educación Física e Historia para 3° y 4° medio aprobado por el Consejo Nacional de Educación, movilizó a profesores y expertos quienes criticaron la medida en diversos de medios de comunicación. Bastante más discretos han sido los comentarios sobre la incorporación de Ciencias para Ciudadanía, el que agrupará contenidos de biología, física y química, transformándose en un símil del antiguo Ciencias Naturales. ¿Cuál es el rol de la educación científica en la formación ciudadana?

La modificación se implementó, según las autoridades, para resolver el desbalance entre la educación científico-humanista y la técnico-profesional en 3º y 4º medio. Hasta ahora, los técnicos tienen 14 horas y cinco asignaturas, mientras que los humanistas 11 asignaturas repartidas en 27 horas de formación general. Se busca que, por primera vez, exista un núcleo formativo común para todos los estudiantes.

En Europa, la enseñanza de las ciencias se inicia durante la educación primaria como una materia integrada de carácter general en casi todos los países, continuando durante uno o dos cursos en la educación secundaria inferior. Sin embargo, hacia el final de la educación, suele dividirse en las asignaturas de biología, química y física. Los documentos oficiales de los países europeos recogen distintos enfoques para una enseñanza de las ciencias activa, participativa y que utilice la investigación.

En los últimos años, al igual que en Chile, en la mayoría de los países europeos se han producido una serie de reformas curriculares generales en distintos niveles educativos que, obviamente, han afectado también a los currículos de ciencias. El motivo principal que ha dado lugar a estas reformas tiene que ver con la adopción el enfoque europeo de competencias clave.

En el proyecto de la OCDE “Definición y Selección de Competencias” (DeSeCo) se dice que una competencia es más que conocimiento y habilidades, incluye el poder enfrentarse a demandas complejas poniendo en acción, en situaciones concretas, recursos psicológicos, habilidades y actitudes. Tiene sus fundamentos en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior y considera a la institución escolar en su papel de proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para ser capaces de continuar aprendiendo a lo largo de la vida y así poder adaptarse a los rápidos y continuos cambios que está afrontando la sociedad del siglo XXI.

Desde esta perspectiva suena lógica la necesidad de revisar la pertenencia y los contenidos chilenos, pero ¿cuáles y por qué? ¿cómo se implementarán las horas de libre elección? Aumentan de 9 a 18. Qué sucederá con ellas puede ser una oportunidad o jugar en contra del espíritu de la norma. Algunos especialistas han presentado la posibilidad que se transformen en una forma de acrecentar horas de Lenguaje y Matemáticas -con otros nombres-, con el fin de aumentar la competitividad en la PSU, dada su relevancia para la asignación de recursos.

¿Qué criterios se usaron para definir la base? ¿sobre qué fundamentación epistemológica se escogieron éstas y no otras asignaturas para el plan común? Qué se incluye o no es un ámbito en permanente disputa política e ideológica, la formación de la ciudadanía y qué conocimientos se ponen en relevancia son temas no menores. Nos permite analizar cómo organizamos lo que sabemos y qué queremos que las futuras generaciones conozcan. De ahí la relevancia de la utilización de la evidencia científica no solo en el aula, sino que en la implementación de políticas nacionales en educación.