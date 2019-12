¿Y las Isapres cuándo?

Señor director:

El reciente anuncio del Presidente Sebastián Piñera en cadena nacional sobre la denominada “Agenda Antiabusos”, que aspira a perseguir los delitos así llamados “de cuello y corbata” son, a nuestro entender, un notorio avance para los consumidores.

Por años hemos visto la necesidad de poder tratar como corresponde dichos delitos con penas que se condigan con el daño que provocan a consumidores y usuarios, siendo estos los más perjudicados por personas inescrupulosas que usan y abusan del sistema para beneficio propio.

No obstante lo anterior, como organización de consumidores extrañamos una referencia explícita al tema de las Isapres, las cuales, pese a los ingentes esfuerzos de parte de organismos de la sociedad civil (entre los que nos incluimos), permanecen al margen de la Ley del Consumidor.

De acuerdo con su misma definición, las Isapres pertenecen al sector de la Industria de la Salud, la que tiene prestaciones, contratos y publicidad, por lo que están dentro de lo que se denomina un “acto de consumo”, la pregunta es entonces ¿por qué estas instituciones privadas no tienen una cobertura correspondiente por Ley del Consumidor?

En efecto, el Artículo 2, letra f) de dicha ley, excluye a las Isapres de ser cauteladas por ésta. ¿Cuál es la lógica jurídica que existe para que dichas compañías tengan tamaño privilegio? Este problema, que, sin duda afecta a los usuarios, no está contemplada por la agenda propuesta por el Presidente, por lo que esperamos que sea incluida en el transcurso del debate, ya que, aun cuando afecte sólo a un 20% de la población, no creemos que nadie dude de la necesaria protección que merecen las personas, sin tener que recurrir constantemente a Recursos de Protección u otros mecanismos y no a la ley que, en teoría, protege a todos los consumidores por igual.

Seguimos con la esperanza intacta de que este asunto pueda ser tratado con la seriedad correspondiente, y así poder avanzar en una mejora de las relaciones y trato con los usuarios, cuestión fundamental en los tiempos que corren.

Stefan Larenas R.

Presidente de ODECU