Simce: problemas del pasado ¡Soluciones hoy!

¿Más datos? Desde el 2010, y a la fecha, la prueba SIMCE de 8° básico no ha mejorado en prácticamente nada ni en Lenguaje ni en Matemáticas. En este mismo período, pero considerando los resultados de la prueba internacional de aprendizajes PISA, Chile se ubica en los últimos puestos si nos comparamos con los países de la OCDE.

Nunca olvidaré cuando el año 2012 Oscar Landerreche presentaba su segundo estudio sobre analfabetismo funcional en Chile, el que realizó junto a un equipo de investigadores que había abordado el mismo tema a mediados de los 90. En el primer estudio, se concluyó que alrededor del 60% de las personas en Chile no comprendían bien lo que leían y que, quienes habían vivido en condiciones de mayor vulnerabilidad social, llegaban hasta el 80% en promedio. El segundo estudio, más de 15 años después y luego de compromisos de mejora en la política pública por parte de todos los incumbentes de la época, entregó prácticamente los mismos resultados. Es decir, a pesar de los compromisos, aumentos de presupuesto y reformas, el país seguía compuesto por una mayoría de personas que no entienden correctamente lo que leen y que además no manejan bien las 4 operaciones básicas de matemáticas y que tampoco analizan correctamente los gráficos simples.

¿Más datos? Desde el 2010, y a la fecha, la prueba SIMCE de 8° básico no ha mejorado en prácticamente nada ni en Lenguaje ni en Matemáticas. En este mismo período, pero considerando los resultados de la prueba internacional de aprendizajes PISA, Chile se ubica en los últimos puestos si nos comparamos con los países de la OCDE. Como último pelo a esta sopa amarga, en ese mismo período se ha aumentado en un 200% el presupuesto público para la Educación.

Y si bien todavía nos falta presupuesto para llegar al mínimo recomendable de $8.000 USD de inversión absoluta per cápita al año en educación (en Chile son $5.000 USD), igual se pueden lograr cosas con lo que hay y así lo demuestran diferentes estudios sobre escuelas efectivas en las que se estima que alrededor de un 25% de los establecimientos, con alto índice de vulnerabilidad, pueden lograr buenos resultados en la medida que cuenten con sostenedores, directores y docentes eficaces. Por supuesto que dentro del otro 70% de escuelas hay muchas con condiciones estructurales muy complejas que hacen difícil lograr resultados positivos en aprendizaje, independientemente de la calidad de sus equipos, pero aún con estos también se pueden lograr resultados positivos si es que se implementan programas efectivos en la generación de aprendizaje. Claro ejemplo son los bancos de programas basados en evidencia, donde se acredita científicamente el efecto que algunos de los proyectos tienen –incluso- en condiciones de alta complejidad y vulnerabilidad.

Dado que la crisis educacional en Chile es previa a la Pandemia, el apoyo debe ser sistémico, permanente y colaborativo. Por ello, desde la Sociedad Civil informamos que hemos creado una Corporación sin fin de lucro llamada Bien Público, que agrupa a 12 fundaciones donantes y que tiene como objetivo implementar programas para el aprendizaje (asistencia, lectoescritura, matemáticas), para el desarrollo de habilidades socioemocionales y para el liderazgo directivo, pero con la característica de que estos se pagan si y sólo si se logran los resultados que prometen. Es decir, los sostenedores de las escuelas podrán asegurarse de que financiarán aquello que realmente logre mejorar indicadores del aprendizaje de los alumnos y con ello evitar que se malgasten los pocos recursos con los que cuentan. Este es un llamado a todos los sostenedores (SLEP, Municipios, Corporaciones, Privados) a que acepten el apoyo de la Sociedad Civil para ayudarlos a implementar programas que apoyan la comunidad escolar en su conjunto. La solución a la crisis del aprendizaje debe partir hoy.