¿Por qué somos malos los humanos? Es algo que siempre me ha intrigado, si hubiese sido alquimista me hubiera dedicado a encontrar alguna substancia o mutación orgánica con la cual explicar la alegría que a veces sentimos cuando alguien se cae feo o se le arruina un panorama… he visto claramente aparecer esa suave sonrisa y limpio brillo en las pupilas de algunas personas ante la desgracia ajena, el otro día le robaron de un manotazo el celular a un muchacho sentado en los peldaños de acceso a un edificio antiguo, era un motochorro que pasó pegado a mí, y entre los gritos del muchacho mientras el caco en su moto se alejaba raudo con el celular vi la cara de una chica que caminaba hacia mí, su expresión apenas visible era de triunfo, de burla, de íntima satisfacción. Es lo que los alemanes llaman Schadenfreude, un sentimiento de alegría instintivo generado por el sufrimiento o humillación de otro. Los españoles le llaman a eso regodeo.

Algunos estudiosos lo identifican con el sadismo. Podemos entender que nos encante saber que nuestro vecino no se ganó el premio de la lotería si es que lo hemos ganado nosotros, pero no se le ve la utilidad a alegrarse simplemente porque no se lo ganó, ja, ja, ja, sin que ello nos cause un bien. Una vez en Budapest vi a un ciego bajar de un autobús ayudado de su bastón, lo hizo con bastante destreza, pero alcanzó a dar unos pasos mientras sacaba del bolsillo un cigarro y se lo ponía en la boca y entonces se estrelló feo contra un poste cayendo al suelo, recuerdo el rostro de entusiasmo de unas personas que estaban allí, no sé qué hubo en ese momento en mi propio rostro, el invidente, que se dice ahora para que no suene mal, iba de azul brillante y era rubio, quedó desgreñado y sujetaba aún en los labios el cigarrillo doblado en dos, era un hombre de buen plante pero realmente se había dado un costalazo de película debido además a su invidencia y algunas personas lo disfrutaban espontáneamente, ocurrió todo muy, muy rápido. Luego le ayudaron a levantarse, etc.