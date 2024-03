Persiguiendo a Friedrich von Hayek

Entonces yo persigo afanoso a Hayek, y me fui a perseguirlo a la librería Takk, mi favorita, aunque el mercado me dijo por boca de Joan que el libro que yo buscaba, ‘Camino de Servidumbre’ (se refiere a cualquier tipo de socialismo) está agotado, igual charlamos como siempre a gusto y con regocijo y aproveché para llevarme Karada, un libro japonés sobre el cuerpo, donde el autor comienza por la cabeza, ese es el primer capítulo, y se refiere mucho a la almohada que sería un reemplazante del brazo, todo esto sobre un futon y el futon arriba de un tatami.

Gracias al mercado conseguí el libro agotado de Hayek, me llega mañana a un punto azul de buscalibre.cl que queda en la calle Villavicencio. Hayek no tiene percepción alguna de lo solidario ni de lo tribal, considera que si hay una hambruna no hay motivo para ayudar a esa gente desesperada, es que ellos se lo buscaron, el exterminio por hambre sería un control natural del crecimiento demográfico… y lo mismo ocurre en el mercado, es que como individuos somos seres complejos, orgánicos y no unidimensionales, y así es también la realidad. Hayek fue muy amigo de Milton Friedman en Chicago y venían a ver a Pinochet y a los Chicago Boys en los años de gloria del Mamo Contreras, fue Hayek quien contribuyó a darle al Departamento de Economía de la Universidad de Chicago el compost libertario del cual, gracias a un convenio con nuestra Universidad Católica que data de los años cincuenta, se nutrieron cientos de doctorandos chilenos que a su regreso fueron los cuadros del futuro régimen privatista y antiestatista que hoy vivimos. Chile es neoliberal desde 1975, o sea el primer país del mundo de economía libertaria, de estado libertario, antes de la señora Thatcher que comenzó a demoler el estado de bienestar británico recién en 1979, de ahí la buena barra que nos tuvo siempre Hayek.