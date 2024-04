Movilidad humana, medios y “odio expiatorio”

Los procesos de movilidad humana son complejos y sabemos que para asumirlos se requieren políticas públicas complejas en las que las comunidades se fortalezcan con una perspectiva intercultural. El mundo ha girado rápido en los últimos años, y las democracias de baja intensidad, por darles una categoría, han permitido que –junto con la ausencia de Estados responsables- la movilidad humana se haya incrementado a nivel interregional. Y Chile llegó tarde y llegó mal. Las dos caras de una misma moneda son la securitización y el humanitarismo caritativo, en el sentido de que ambas perspectivas sobre cómo abordar políticas, narraciones y discursos dan cuenta de una mirada que no dignifica a quienes migran, a quienes buscan una mejor vida sean de la nacionalidad que sean. Discriminar por nacionalidad es xenofobia y por etnia, color de piel y otros rasgos físicos que categorizan y racializan a las personas es racismo. Y muchas veces confluyen xenofobia y racismo. Y ahí si que Chile llegó hace mucho, desde la colonia. Esa mirada colonial se perpetúa hacia los pueblos indígenas, los y las migrantes pobres, especialmente de la zona caribeña.

Las cifras de Cepal y otros organismos internacionales mucho hablan de los aportes de los migrantes en Chile. Hay evidencia empírica en investigaciones de este tipo de instituciones y de otras académicas, municipales, organizaciones sociales, entre otras. Y es ahí donde las coberturas mediáticas se enmarañan y amplifican decisiones, como del mercado de Lo Valledor, de exigir “ser chileno” –al estilo de “un buen chileno”, que se torna en una frase totalitaria y fascista. Muchos medios se hacen eco de este tipo de decisiones, justificando lo injustificable, aplicando el sello de “delincuente” a todo migrante que no cumpla con requisitos, no solo papeles, sino vestimenta, acento, mirada, no sea “triunfador” o “emprendedor”, valores arraigados en la sociedad chilena desde una mentirosa alabanza a la meritocracia sin condiciones de base. ¿Y las comunicaciones del Estado? Se esperaban campañas apoyando las relaciones interculturales en un país que requiere con urgencia hablar y actuar respecto de la movilidad humana; se esperaban políticas que se articularan con municipios que llevan muchas veces el “Sello Migrante” sin contar con recursos, personal o capacitación. Un Estado precario como el de Chile también sigue fallando –aunque ha avanzado más aquí que en derechos sociales desde todos los poderes– en seguridad en frontera y en las calles. La seguridad no es solo policial, es social y también sabemos que las mafias transnacionales se ensañan con quienes migran –coyotes, trata de personas, reclutamiento del crimen organizado- y están a la intemperie.

Llegamos tarde y no podemos seguir llegando tarde, y como comunicadoras y comunicadores tenemos la obligación de contar con manuales de estilo en los medios para trabajar éticamente las informaciones, contrastarlas, criticarlas, mostrar evidencia, denunciando los discursos y acciones de odio. Los medios no han sido tampoco muy críticos con los dichos racistas que le han merecido una demanda judicial al cantante Pablo Herrera contra la población haitiana, y suman los ejemplos que solo confunden, aumentan la sensación de miedo –sin investigar sobre el papel de las policías y la inteligencia en seguridad– mientras no se proponen nuevas narrativas en relación con la necesidad de un Estado que sea parte del Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, y se potencia la polarización. Si no hay una discusión ética sobre estos tratamientos noticiosos antes de las elecciones del segundo semestre, este año presenciaremos –y me temo que será más duro-– cómo la migración sigue siendo el chivo expiatorio de un país que se traiciona a sí mismo amparando el odio como única salida de sus propias fronteras.