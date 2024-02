El impacto de la inteligencia artificial y su urgente legislación

Señor director:

En 1943 con la publicación del artículo –A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity– de los científicos Warren McCullough y Walter Pitts, se presenta el primer modelo matemático para la creación de una red neuronal, modelo que sería la base de lo que hoy conocemos como Inteligencia Artificial. En estos 80 años desde esa publicación hasta ahora, no solo se desarrolló la Inteligencia Artificial, sino que se convirtió en una realidad cotidiana al alcance de todos abriendo un debate urgente sobre el uso y los límites de esta herramienta.

Hace pocos días en la emisión de los premios Caleuche la actriz Esperanza Silva, Presidenta de Chile Actores, emplazó a los políticos a legislar al respecto y hacerse cargo de este fenómeno que se encuentra presente en todo el mundo, señalando que la IA se ha transformado en un desafío para todos los creadores ya que abundan los programas que pueden sustituir voces, cuerpos, guiones, sin autorización de los actores y sin una norma que proteja esos derechos.

Es en este contexto que se hace urgente avanzar en una legislación que establezca un mínimo marco regulatorio donde poder establecer reglas del juego. El proyecto de ley que hemos presentado en el Congreso y que se encuentra en primer trámite de la Comisión de Constitución, aborda aspectos de esta nueva realidad en materia de seguridad como lo son la estafas telefónicas por suplantación de voz generadas por IA, pero también se abre al derecho de autor y a cómo los artistas pueden resguardar su imagen y su obra. Esta semana la mundialmente conocida Taylor Swift fue víctima de la creación, a través de IA, de imágenes de desnudos de ella, generando nuevamente un debate respecto de este tema.

El mismo Presidente Boric inauguró el Congreso del Futuro hace pocas semanas destacando que el desarrollo de la IA no es ajeno al fortalecimiento de la democracia, refiriéndose a uno de sus usos actuales en políticas públicas como lo es en el ámbito de los DDHH, específicamente en el Plan Nacional de Búsqueda. Estos dos ejemplos de la misma cosa pero con fines opuestos nos grafica el gravitante efecto que puede tener la IA en nuestra sociedad y la importancia de tener pronto una ley que permita ser un punto de partida en legislación respecto de esta herramienta, la cual no disminuirá la velocidad con la que se desarrolla y su impacto en la sociedad.

Alejandro Bernales Maldonado,

diputado. Presidente de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones