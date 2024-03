Señor Director:

En relación a la edición de ayeredición de ayer no puedo dejar de recordar lo que siempre nos repetía nuestra abuelita: “más importante que tener poder es saber disimularlo”. Durante mi gestión hubo muchas causas relevantes, más allá de la anecdótica a la que se refiere el artículo editorial, cuyo pésimo precedente sirve hoy de argumento principal para tratar de evadir responsabilidades de altas autoridades por filtraciones en casos de alta connotación pública.

Se omiten de mi gestión investigaciones tales como, entre otras, la Operación Huracán, el caso Catrillanca, el juicio Luchsinger-Mackay, Cascadas, Orpis, Gastos Reservados, Luminarias, Ministros de Rancagua, Espinoza, Rojo, Oliva, Exalmar, Dominga, Alto Mando, Fraude de Carabineros, Llaitul finalmente en juicio, etc. No puedo eludir mencionar el criticado caso de financiamiento ilegal de la política que, a diferencia de lo que majaderamente se sostiene, la condición de las clases de ética no la estableció ni propuso el MP sino fue una exigencia del juez para otorgar las penas sustitutivas, causas en que por lo demás a la fecha se han logrado condenar a 31 personas, suspendido condicionalmente a 87 y aún están en tramitación los juicios orales de Soquimich y Penta.

Atentamente,

Jorge Abbott Charme