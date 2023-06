Nos necesitamos más que nunca

Los objetivos comunes forjan las mejores alianzas. La defensa de estos mínimos que nos organizan como una sociedad democrática es uno de ellos. Otro, es la comprensión de que hoy Chile se enfrenta a la oportunidad y el riesgo de la generación de un nuevo orden desde lo institucional y lo social, abriéndose un espacio de cambios tanto hacia el progresismo como también hacia la derecha antidemocrática. Sin la articulación necesaria, no sólo cedemos espacio a quienes hoy ponen en cuestión valores democráticos, sino también renunciamos a dar una respuesta desde nuestro sector a la búsqueda del nuevo pacto social en que se encuentra sumergida la sociedad chilena.

La historia del Frente Amplio con la ex Concertación, hoy Socialismo Democrático, es una historia con varios tropiezos. Algunos -principalmente hombres- han acudido a la analogía freudiana de la compleja relación padre/hijo en la etapa adolescente, cuando éste último, al tratar de emanciparse del padre, lo mata (o lo purga) simbólicamente.

Muy por fuera de eso, en 2022, fue electo Presidente nuestro compañero Gabriel Boric y el día en que nombraba a su gabinete ministerial, compuesto por varios miembros de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, señalaba lo siguiente: “Van a venir momentos difíciles de alta exposición y arduo trabajo, y será en esos momentos cuando más debemos actuar en equipo”.

Estos momentos difíciles no tardaron en llegar, siendo constantes los ataques a la democracia. Solo la semana pasada, el consejero republicano Luis Silva (electo con la primera mayoría a nivel nacional) decía en ICARE que tenía “un dejo de admiración” por Pinochet, porque fue “un estadista”. Hace unos días, la ex diputada María José Hoffman, secretaria general de la UDI, comparó el régimen de Pinochet con el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende señalando que las “barbaridades” cometidas en ambos “gobiernos” son equiparables. En el mismo lapso de tiempo, la encuesta barómetro CERC-Mori, arrojaba que un tercio de los chilenos cree que Pinochet liberó al país del marxismo.

En el lapso de este año, tenemos de vuelta a Pinochet, a una académica cuestionada por ser mapuche y a un Ministro de Estado por su orientación sexual, se han negado las violaciones de derechos humanos no sólo en la dictadura, sino también en el “estallido social”, ampliamente documentadas por organismos internacionales y nacionales.

Hace unos años, jamás nos hubiésemos imaginado que la disputa cultural y de memoria histórica estaría tan por debajo de lo que pensábamos eran mínimos civilizatorios asentados.

En lo inmediato, garantizar esa unidad es fundamental para generar una base sólida de respaldo a nuestro gobierno desde la cual enfrentar la necesaria búsqueda de acuerdos con la oposición dialogante, con miras a sacar adelante una Reforma Tributaria que permita dar respuestas a los postergados dolores y urgencias de las personas en materias como pensiones, salud, seguridad o la construcción de un sistema de cuidados, en beneficio particularmente de las mujeres.

Necesitamos unidad porque el avance de la ultraderecha no requiere solamente una respuesta defensiva, sino que hace necesaria una respuesta propositiva que debemos construir y presentar en conjunto a las grandes mayorías del país. No se me ocurre un mejor momento ni mejores motivos para que las fuerzas progresistas actuemos, más convencidas que nunca, en equipo.