Día Internacional de los DDHH: Seguimos trabajando por visibilizar la memoria en los territorios

El Día Internacional de los Derechos Humanos es un punto de inflexión permanente para los estados. Supone tener presente la protección y defensa de los derechos fundamentales como una condición imprescindible para resguardar la democracia, y a la vez actualizar desafíos y compromisos que permitan promover una cultura de respeto a los derechos humanos en las nuevas generaciones. Los 50 años de la dictadura civil militar han marcado la reflexión en nuestro país, pero no solo deben significar un momento, sino una fecha que nos permita avanzar en acciones más sostenidas para preservar la memoria.

Como Ministerio de Bienes Nacionales nos corresponde visibilizar la memoria en el territorio. Desde hace varios años hemos mostrado este compromiso a través de la creación de rutas de memoria o el señalamiento a través de placas recordatorias y la entrega de inmuebles que fueron utilizados como centros de detención a organizaciones de la sociedad civil. Desde el inicio de nuestro Gobierno este esfuerzo se ha fortalecido, pues, comprometimos la entrega de al menos un inmueble por región para la habilitación de Sitios de Memoria, tarea que hemos ido cumpliendo responsablemente y trabajando a lo largo de Chile.

Dentro de los hitos de la conmemoración de los 50 años, destacamos la recuperación y también la entrega a las organizaciones del ex Balneario Rocas de Santo Domingo, de la extenencia de Curacaví, del excuartel La Providencia en Antofagasta, de la Fosa, memorial y cementerio de Pisagua y, muy especialmente, de la adquisición del inmueble privado Irán 3037, “La Venda Sexy”, que desde hace unos días se encuentra inscrito para el Fisco-MBN, gracias a la voluntad y trabajo interministerial que permitió incluir en la propiedad fiscal un inmueble tan emblemático para la visibilización y lucha contra la violencia sexual.

Esto demuestra que el rol del Estado es clave no solo para la reparación y el ejercicio de la justicia en tribunales, sino que también a nivel territorial, pues son las mismas comunidades quienes solicitan que no olvidemos la historia de los lugares que habitan. Como ministerio de los territorios, creemos profundamente en la importancia de aportar a que las distintas memorias que recorren nuestro país puedan expresarse, con sus diferencias geográficas, culturales y sociales: en el desierto, en el campo, en la ciudad, o bordeando el Estrecho de Magallanes. Al contrario de lo que podría creerse, no basta con un Sitio de Memoria emblemático en Santiago que todos recorran y conozcan. Las regiones necesitan contar sus propias historias e invitar a sus habitantes a que se relacionen con la memoria, a que niños y niñas conozcan el pasado reciente y puedan interactuar con él. Recordar hace bien, nos ayuda a no repetir los horrores del pasado y a valorar la importancia de la democracia y de la justicia. A ver el presente y cuidar nuestra convivencia, nuestra vida común.

El Ministerio de Bienes Nacionales seguirá trabajando en sus compromisos con los derechos humanos, con el Plan Nacional de Búsqueda, con los visores territoriales de Sitios de Memoria, con las rutas que estamos reuniendo en el sitio web memoria.bienes.cl para poner esa información al alcance de todas y todos. Seguiremos porque tenemos la convicción de que, en una nueva conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestro aporte es fundamental: reconocer a la propiedad fiscal y el territorio nacional como el gran mapa de lo que no puede volver a suceder.