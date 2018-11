Kast irrumpe en crisis de la Araucanía para atacar a La Moneda: "El gobierno muestra una falta de carácter y convicciones"

Como no fuera suficiente con los problemas que enfrenta La Moneda después del asesinato de Camilo Catrillanca, el gobierno debe resignarse a escuchar las críticas del José Antonio Kast, que se ha convertido en un referente político para el 7,8% de las personas que votó por él en 2013., y un aliado incómodo a la hora de ganar elecciones.

Pero el ex diputado no se iba a contener de opinar sobre el manejo del Ejecutivo en la crisis de la Araucanía. En esa zona obtuvo la mayoría de los casi 217 mil votos que consiguió en la pasada presidencial. Donde irrumpió hablando de "terminar con el terrorismo en la Araucanía.

Kast atacó la reacción del gobierno por aceptar la renuncia del ex intendente Luis Mayol, que dimitió presionado por el acuerdo de una acusación constitucional en su contra, anunciada por la DC.

"Ante la menor presión política, el Gobierno cede. Aunque la situación es compleja, el Gobierno debió aprovechar para exponer el doble estándar de la izquierda y no dejar caer a un intendente, que había hecho bien su pega", dijo hoy a La Segunda.

Más temprano en su cuenta de Twitter, Kast había sido más beligerante. “Es preferible perder

una acusación constitucional infundada, que rendirse ante una oposición que abusa políticamente de una mayoría circunstancial. Una vez más, el Gobierno muestra falta de carácter y convicciones", escribió.

Prueba de que en el oficialismo no hay un solo discurso respecto de la estrategia política del gobierno, la diputada mapuche de RN por Aysén, Aracely Leuquén afirmó que El conflicto de La Araucanía no se resuelve con la salida del intendente. Efectivamente hay equivocaciones de forma, pero no de fondo, situaciones corregibles. ¡La izquierda no puede pautearnos! Seguramente no van estar conformes, luego irán por el subsecretario Rodrigo Ubilla y el ministro Chadwick”, afirmó al vespertino