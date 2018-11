Carabineros tiene gurú comunicacional: siguen al pie de la letra comentarios de Tomás Mosciatti

Luego de la muerte de Camilo Catrillanca en un operativo en que Carabineros disparó armas de fuego contra un grupo de comuneros mapuche, han aparecido comentarios de Carabineros completamente desafortunados como el que escribió en su facebook "1 menos" y al viralizarse, el efectivo fue dado de baja.

La situación demuestra que no hay un protocolo específico que ordene a los funcionarios como debe ser el uso de sus redes sociales, según consignó este jueves La Tercera, luego de realizar consultas en la institución.

Pero si hay un precedente sobre la manera de enfrentar el impacto de las redes sociales y este insumo es nada menos que una charla que entregó el abogado y dueño de Radio Biobio, Tomás Mosciatti que el año pasado dio una charla en el Teatro de la Universidad de Concepción donde la audiencia estaba compuesta por mil carabineros cuando el jefe de zona era Hermes Soto, actual General Director.

“Las redes sociales son esencialmente públicas, y cuando éstas se encuentran establecidas como privadas, no es privado, cuando se dice que solo mis amigos pueden ver mis publicaciones, no existe, cuando se dice que se puede publicar en forma anónima, no es cierto, siempre se podrá saber quién es ese anónimo”, dijo en esa oportunidad.

“La actuación de un carabinero en una red social es para todos los efectos prácticos concretamente equivalente a su actuación en la vida pública, exactamente igual”, afirmó. Aunque en para los efectivos estas instrucciones funcionan como un protocolo no escrito, el caso del carabinero dado de baja demuestra que no existe una orden oficial sobre como proceder, que probablemente sea instaurado en las próximas semanas.