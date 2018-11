Comisión de Ética de la Cámara declara admisible recurso contra Boric y Orsini por reunión con Palma Salamanca

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados declaró este miércoles admisible el recurso presentado por la UDI y Renovación Nacional (RN) contra los diputados del Frente Amplio (FA) Gabriel Boric y Maite Orsini.

La solicitud presentada por las bancadas oficialistas responde a la reunión sostuvieran ambos parlamentarios en septiembre con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca en Francia, prófugo de la justicia y autor del crimen del senador UDI, Jaime Guzmán.

La resolución fue adoptada por 7 votos contra 3. Vlado Mirosevic (PL), Juan Luis Castro (PS) y Giorgio Jackson (RD), votaron en contra.

Ante este panorama, Boric, miembro del Movimiento Autonomista (MA), aseguró que "tengo la convicción de que no he faltado a ningún deber parlamentario".

Entre tanto, Orsini señaló que "estoy tranquila de haber actuado dentro del marco de la ley y de las conductas de ética de la Cámara de Diputados". Agregó que "tengo la convicción de que no fue vulnerada la Ley de Transparencia. La ley de Lobby, en particular en su artículo 8, define que se entiende por reuniones de lobby o gestiones de interés, y en esta reunión no hubo ni lobby ni gestión de interés".