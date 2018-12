Chadwick en su momento más débil se prepara para afrontar la interpelación por errático manejo del caso Catrillanca

A partir de las 16:00 horas, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick enfrentará en la Cámara de Diputados la interpelación de la diputada socialista Emilia Nuyado por el Caso Catrillanca.

Si bien la regla general indica que las interpelaciones a ministros de Estado no han pasado de ser un mero trámite, el cara a cara de esta tarde entre la mano derecha de Sebastián Piñera y la diputada mapuche huilliche tiene elementos que lo podrían convertir en un momento político clave para esta administración.

Esto, porque el caso Catrillanca ha sido un factor clave -junto al manejo de la economía- en el desplome del Gobierno de Sebastián Piñera, como lo han venido ratificando los sondeos de opinión en el último, donde ya bajó del umbral sicológico del 40%; y en segundo lugar, porque el jefe de gabinete llega a la Cámara desprovisto absolutamente de la figura infalible que proyectaba hasta hace algunos meses.

Chadwick atraviesa su momento de mayor fragilidad política, por su impericia para resolver la crisis por la muerte de Catrillanca, al cuadrarse primero con la falsa versión de Carabineros y luego ser parte de la seguidilla de desaciertos oficiales. De paso, dejó en pública evidencias sus diferencias con el ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno, y tampoco ha sido capaz de ordenar la casa en Carabineros, donde se esperan más renuncias de altos oficiales.

A Chadwick los números también la han pásalo la cuenta, porque según la encuesta Cadem su aprobación ha bajado de 58% de respaldo al 45%. Con todo, su primo y Presidente lo ha ratificado en el puesto: "Cuenta con toda mi confianza", dijo Sebastián Piñera en una reciente entrevista.

El temario de la interpelación

La interpelación al ministro Chadwick fue solicitada por 67 diputadas/os de la oposición y ratificada por la Sala de la Corporación el pasado 21 de noviembre. Y en la elección de la interpeladora hubo una fuerte señal hacia el Gobierno: “Esta interpelación es un hecho histórico, porque será la primera vez que una parlamentaria levante la voz, no solo por este caso, sino que va tener la oportunidad de expresar las reivindicaciones de un pueblo que ha sido siempre discriminado y perseguido”, dijo el jefe de bancada socialista Manuel Monsalve.

El foco de la interpelación estará en lo sucedido el 14 de noviembre de 2018, en el sector de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía, cuando fue asesinado el joven mapuche Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla y las responsabilidades de Carabineros, el Ejecutivo, la intendencia de La Araucanía y en particular el ministro del Interior en este caso “con foco en los antecedentes que justificaron el uso de la fuerza, los procedimientos instruidos y las sanciones aplicadas”.

De acuerdo al texto ingresado en la solicitud de interpelación, “se espera recibir un diagnóstico sobre los actos de la administración del Estado y cualquier otro antecedente que justificaron la autorización para las actuaciones de las unidades de Carabineros de Chile desplegadas en la Macrozona Sur, en particular, del denominado "Comando Jungla". En este último caso, se busca conocer los protocolos de operación, formas de financiamiento y actos administrativos relacionados a la formación y adquisición de equipamiento para las referidas unidades policiales”.

Asimismo, la interpelación apuntará a temas como “la política de seguridad pública para La Araucanía y el respeto a los derechos humanos, la situación de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en La Araucanía, relacionados a procedimientos policiales; las políticas públicas para el pueblo mapuche; y el tema del reconocimiento de derechos territoriales, autonomía, autogobierno, derechos políticos, representación e implementación del Convenio OIT 169”.

Por su parte, la diputada interpeladora, Emilia Nuyado sido tajante en señalar que su objetivo es “justicia en el asesinato de nuestro Lagmien, Camilo Catrillanca”.

“Yo nací en una comunidad Mapuche, vivo en una comunidad Mapuche, soy mujer Mapuche y diputada Mapuche. No voy a prestarme para un show político que se pueda hacer con mi pueblo. Yo voy a intentar representar el dolor de todo mi pueblo y exigir las responsabilidades políticas que correspondan”, dijo la diputada mapuche-huilliche.

Las reglas de la interpelación

Según informó la Cámara, el procedimiento de la interpelación contempla que la diputada podrá formular las preguntas, teniendo 2 minutos por cada una de ellas.

El ministro deberá responder las preguntas, durante un lapso no superior a tres minutos por cada una. Luego, el interpelador tendrá derecho a pedir de inmediato aclaraciones sobre la respuesta, por un tiempo no mayor a un minuto, y el ministro responderá a la solicitud de aclaración por un término no superior a dos minutos.

Con todo, si el diputado que formula las preguntas no queda conforme con la aclaración, dispondrá de treinta segundos para solicitar una nueva aclaración. El mismo tiempo tendrá el ministro para responder.

Concluidas la ronda de preguntas y aclaraciones, los jefes de las distintas bancadas o aquellos a quienes estos designen dispondrán de hasta cinco minutos, cada uno, para hacer precisiones sobre la materia de la convocatoria o para pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo o petición de antecedentes que eventualmente se presenten.

En esta instancia, la bancada socialista –a la que pertenece la diputada interpeladora- será la última en formular sus precisiones. Por su parte, el ministro dispondrá de un total de cinco minutos para hacer sus comentarios al cierre.