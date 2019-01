Alcaldes exigieron una real fiscalización al Plan de Descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví

Mayor presupuesto para la fiscalización del Plan de Descontaminación Atmosférica para Concón, Quintero y Puchuncaví, exigieron los alcaldes de dichas comunas, tras la exposición que realizó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, del proyecto que busca entregar una solución a los problemas de contaminación ambiental, en sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

En la ocasión, la autoridad medio ambiental explicó los pormenores del plan que actualmente se encuentra en la Contraloría General de la República para su revisión y posterior aprobación.

El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, expresó su preocupación por la fiscalización efectiva del plan. "Los alcaldes estamos preocupados por la revisión del plan, solicitamos mayor presupuesto para su fiscalización", sostuvo.

Además, la autoridad comunal subrayó la necesidad de no instalar más industrias en la zona. "Estamos solicitando que no se apoye ningún proyecto más en la bahía, creo que no resiste ninguna industria más en Concón, Quintero y Puchuncaví, por lo tanto, vamos a revisar esta concesión, que ya venía aprobada años atrás, de la ampliación del muelle Oxiquím, vamos a acudir a todas las instancias, va en sentido contrario", enfatizó.

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo que "después de 50 años de contaminación permanente y continua en la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón, contar hoy con un plan que fue ingresado a Contraloría antes del final del 2018, cumpliendo todos los plazos establecidos, tocando todos y cada una de las sensibilidades, después de un proceso de participación ciudadana que permitió recoger más de 700 observaciones y considerar particularmente las temáticas que la ciudadanía expuso en esta presentación, nos hace ver con mucho optimismo la aprobación de este plan por parte de Contraloría, permitiendo un antes y un después en la situación de contaminación en la zona, algo que es muy necesario y sentido por todas las familias”.

Por último, la senadora Isabel Allende, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, comentó que "ha sido muy importante esta sesión porque la ministra ha explicado en detalle el Plan de Descontaminación y Prevención, que actualmente va a revisar la Contraloría, y que nosotros esperamos que sea aprobado y comience a aplicarse, más la presencia de los alcaldes y algunos dirigentes de la comunidad que necesitan este tipo de espacios para informarse con más detalles, es muy difícil leer un plan que es muy técnico, es mucho más importante que la comunidad pueda escuchar un diálogo directo donde puedan surgir dudas y se puedan aclarar”.

Junto a lo anterior, la legisladora añadió que "quedamos comprometidas con la ministra para hacer una sesión alguna de las tres comunas, donde vamos a convocar a la ciudadanía para volver a tener un diálogo abierto, este es un primer paso, pero hay mucho que más hacer, no solo basta con mediciones independientes, con la norma horaria del SO2, con regular los compuestos orgánicos volátiles que no existía ningún tipo de regulación, sino que tenemos que avanzar a tener una norma primaria importante para ver la calidad del suelo, aire y tierra, que actualmente no existe en nuestro país".