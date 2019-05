La polémica llega a tribunales: bancada DC ingresó denuncia contra Piñera por no pago de contribuciones

El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, diputado Gabriel Ascencio presentó este viernes en el Juzgado de Policía Local de Pucón una denuncia en contra del Presidente de la República Sebastián Piñera a raíz de la polémica por las contribuciones impagas de su propiedad ubicada en las orillas del Lago Caburgua, apuntando a una “flagrante y confesa infracción a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Urbanismo y Construcción”

“Los chilenos quieren que todos, especialmente las autoridades, cumplan con sus responsabilidades como cualquiera. Si alguien no paga, de inmediato llega la notificación respectiva y después lo ejecutan. No puede ser que después de 30 años entonces el Presidente termine pagando una suma irrisoria”, acusó el parlamentario.

De acuerdo a lo notificado esta semana por la Tesorería, la ley 17.235 dispone un límite para la retroactividad de 3 años. Por eso, a pesar de que el terreno fue adquirido en 1989, Piñera debe ponerse al día solo con las cuotas de los años 2016 en adelante, por un total de $19.121.646.

Según acusa Ascencio, el Presidente recurrió a una estratagema para evitar el pago de estas contribuciones. “No puede ser que el Presidente de la República dé un ejemplo tan nefasto e irregular al resto de los chilenos, el ejemplo de que es posible mediante argucias evitar el cumplimiento de sus obligaciones; en este caso, evitar el pago de contribuciones de obras que no han sido legalmente recepcionadas por el municipio”.

Al no haberse cumplido el trámite de la recepción, Ascencio explicó que “el SII nunca pudo hacer el avalúo correspondiente y como no hubo ese avalúo entonces, la Tesorería no pudo fijar la cantidad exacta de contribuciones, esa es la forma que se usó para eludir el pago. Ayer supimos que esto además lo han hecho o muchos otros. Por eso, pedimos primero que el Presidente sea citado y explique por qué no pago, y que además sea conminado a pagar el total de las contribuciones”.

El parlamentario anunció, además, que oficiará al SII para fiscalizar a todas las grandes construcciones en la zona lacustre.

“Iniciaremos una fiscalización a todas esas grandes construcciones de la zona lacustre, muchas de ellas, de la gente más poderosa del país. Esta fiscalización se realizará con el objeto de saber quién está cumpliendo y quien no”, dijo.