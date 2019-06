La Moneda tiene la palabra: Consejo para la Transparencia entrega a Piñera batería con más de 40 medidas anticorrupción

Más de cuarenta medidas en materia de probidad y transparencia en distintos ámbitos contiene el documento “Acuerdo Nacional sobre Integridad Pública y Anticorrupción” que el Consejo para la Transparencia (CPLT), hizo entrega al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para aportar al debate en materia de fortalecimiento institucional instalado en el país luego de episodios como los del “Desastre de Rancagua”, los fraudes en Carabineros y el Ejército, y el descrédito ciudadano de la política.

“Lo que estamos proponiendo es dar un salto cualitativo en términos de credibilidad de las instituciones para que la gente vuelva a confiar, y para eso necesitamos mejores y mayores estándares de transparencia y de probidad”, sostuvo el representante del CPLT, Jorge Jaraquemada.

El documento reúne una serie de medidas planteadas en las cuatro agendas anticorrupción implementadas en Chile (1994, 2003, 2006 y 2015), además de un barrido de experiencias internacionales, seleccionando aquellas que han evidenciado su utilidad y eficacia en otros países.

De acuerdo a Jaraquemada, muchas de las propuestas incluidas en las anteriores agendas anticorrupción no se concretaron porque no existía voluntad política o porque no estaban lo suficientemente maduras para concretar su implementación.

"Ha habido muchas ventanas de oportunidad a lo largo de los últimos veinte años donde hemos hecho acuerdos para mejorar nuestra institucionalidad y luchar en contra de la corrupción y en favor de la transparencia y de la probidad. Sin embargo, creo que nos hemos ido quedando cortos", ha señalado el abogado que preside el organismo fiscalizador desde abril de este año.

La propuesta del CPLT aborda “una serie de problemas que vienen afectando en los últimos meses a instituciones relevantes para nuestra democracia, temas de corrupción, faltas a la probidad pública y que han profundizado una crisis de confianza”, detalló el presidente de la entidad, y el objetivo es que sirva de piso mínimo al debate que se iniciará sobre modernización de las instituciones tras conocerse una serie de irregularidades en entidades centrales para el sistema democrático.

Esto, en alusión al “Acuerdo Nacional y Transversal” que el Presidente Piñera anunció en su Cuenta Pública del 1 de junio y que puso en manos del ministro del Interior, Andrés Chadwick, que según el Mandatario puso en marcha a raíz del “deterioro en la calidad de la política y un debilitamiento de algunas de nuestras instituciones fundamentales, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y de Orden, y también las instituciones políticas”.

A juicio de Jaraquemada, justamente la propuesta diseñada por el CPLT “es una forma de colaborar en este llamado que hizo (el Presidente) en su cuenta pública de mejorar la calidad de las instituciones y la calidad de la política”.

Asimismo, en el marco de la ronda de difusión de estas propuestas -que ya se han presentado a la Corte Suprema, el Gobierno, el Congreso, el Ministerio Público y la Contraloría General, entre otros- el Consejo Directivo del CPLT realizará este martes su sesión número 1.000, en la que presentará detalles de este "Acuerdo Nacional Anticorrupción".