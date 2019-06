Como "una piedra en el zapato" calificó el presidente de la DC, Fuad Chahin, la continuidad del cuestionado Luis Castillo en la Subsecretaria de Redes Asistenciales, en la nueva gestión de Jaime Mañalich a cargo del Minsal.

"Es una piedra que no impide caminar pero molesta, si el Gobierno quiere seguir con esta piedra en el zapato, es un problema de ellos", sostuvo Chahin en entrevista con El Mostrador TV.

"Tienen un subsecretario que no lo reciben en ninguna parte, que no puede ir al Congreso, y que además hace una pésima gestión. Lo tienen ahí porque es un protegido de Jacqueline Van Rysselberghe", agregó.

"Yo le pregunto a la gente, ¿qué cosa buena ha hecho el subsecretario Castillo? Puras embarradas, protagonizando líos con infraestructuras hospitalarias que están funcionando horrible y resulta que en lugar de evaluarlo por eso, más bien lo que hacen, es prestarle suporte político", planteó.

Castillo carga en sus espaldas con un dilema ético-político y judicial, dado que desde la Falange lo sindican como posible encubridor en la causa por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, lo que se suma a su responsabilidad en una serie de irregularidades en la construcción de hospitales y centros de salud familiar durante su gestión como subsecretario en el primer Gobierno de Piñera.

Al ser consultado ante un cierto grado de contradicción por parte de la Falange, por pedir que saquen a Castillo, y al mismo tiempo negociar con el Gobierno por la reforma previsional, Chahin sostuvo que "se acabaron las comisiones prelegislativas con el Gobierno, pero si usted me pregunta si por el señor Luis Castillo no vamos a hacer un esfuerzo por mejorarle las pensiones a los chilenos, la DC no va a renunciar a hacer política por eso"

"Luis Castillo es un problema político, ético, el Gobierno es el que decide proteger a un subsecretario éticamente y funcionariamente cuestionado, y políticamente interdicto", concluyó.