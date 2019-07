El Foro Permanente de Política Exterior responsabilizó al Gobierno de Sebastián Piñera de la crisis que viven actualmente cientos de venezolanos en Chacalluta, situación que se ocasionó, según el organismo, a la "la imposición de requisitos administrativos que son imposibles de cumplir para muchos de ellos".

"El traslado en buses de los mencionados ciudadanos venezolanos a los Consulados de Chile en Tacna y La paz, solo ha desplazado temporalmente el problema a los recintos consulares en las ciudades mencionadas, sin solucionar el tema de fondo. Se trata de una crisis vivencial de un grupo humano atrapado entre dos rechazos, el de Perú y el de Chile que los invitó a venir y ahora les cierra la puerta", sostiene un comunicado de la organización formada por ex cancilleres y otras figuras de oposición.

Desde el Foro criticaron que la decisión de pedir una visa de turismo para poder ingresar al país, "no se efectuó con los mínimos requisitos de información y coordinación previa, estableciéndose de un día para otro (informando con un papel en la ventanilla del control fronterizo) y casi coincidente con la imposición del mismo requisito por parte de nuestro vecino del norte. No se explica que, en conocimiento de estos nuevos requisitos en el Perú anunciados con 30 días de anticipación, no se haya efectuado la coordinación necesaria para dar una respuesta articulada y así evitar la grave situación humanitaria que se está viviendo".

También hicieron un llamado a modificar "transitoriamente" los requisitos de visa de turismo para los venezolanos que se encuentran en tránsito, "autorizando a los controles fronterizos a permitir de manera flexible la entrega de dicho permiso".

"Es importante tener presente que esta situación ha sido alentada por las propias autoridades nacionales a través de sus declaraciones políticas y decisiones administrativas. En particular, por la vía de establecer una visa de carácter específico con condiciones especiales y diferenciadas de otras nacionalidades para facilitar el ingreso a Chile. Ello precisamente a fin de responder a la crisis humanitaria que se vive en Venezuela".

Apoyo al INDH

Desde el Foro Permanente de Política Exterior también hubo palabras de apoyo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de las fuertes críticas por parte de autoridades de Gobierno, y respaldaron las gestiones que dicha institución está realizando. "Nos causó gran rechazo la información de que la autoridad consular del Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó que se negara acceso a funcionarios del INDH a los recintos consulares. Valoramos la decisión adoptada por el Ministro de RREE de revertir esta decisión".

Por último, el Foro hizo un llamado al Gobierno a efectuar las coordinaciones necesarias por medio de los organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y con los gobiernos de la Alianza del Pacífico para "buscar soluciones regionales a un problema que supera las fronteras nacionales".

"En lo inmediato, se requiere una solución urgente porque la situación que viven centenares de ciudadanos venezolanos atrapados sin recursos por decisiones administrativas de Perú y Chile no debe continuar dilatándose y puede transformarse en una crisis humanitaria y política aún más seria", finaliza la declaración.